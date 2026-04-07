Pantailak Euskaraz celebra la decisión de ofrecer programación infantil en euskera en ETB1 ON
A partir del 13 de abril, la señal de ETB1 ON se duplica, y entre las 07:00 y las 19:00 horas ofrecerá contenido infantil en euskera de forma ininterrumpida en su emisión en TDT o televisión convencional.
"Gracias a la movilización de la comunidad euskaltzale, EITB ofrecerá a partir de ahora contenidos infantiles en ETB1 ON. Las 30 000 firmas recabadas han dado su fruto".
Son las palabras empleadas por la plataforma Pantailak Euskaraz para celebrar la decisión anunciada este martes por EITB y, a su vez, agradecer el respaldo de la ciudadanía a la recogida de firmas impulsada contra el cierre del canal ETB3.
En el marco de su estrategia de digitalización, EITB clausuró el pasado 18 de marzo el canal ETB3 y lo sustituyó por ETB1 ON. Desde entonces, los contenidos infantiles en euskera se emiten a través de la plataforma Makusi, una decisión que generó un profundo malestar entre colectivos que trabajan en favor de la normalización del euskera. Como respuesta, Pantailak Euskaraz impulsó una recogida de firmas bajo el lema ‘ETB3 ez itxi!’.
El pasado 30 de marzo, representantes de diferentes asociaciones, junto con representantes de los sindicatos vascos, exigieron a la dirección de EITB que dé marcha atrás y rectifique su decisión de cerrar ETB3, el único canal infantil íntegramente en euskera de la radiotelevisión pública vasca.
En ese contexto, EITB se ha reunido recientemente con distintos agentes y entidades que han mostrado su disconformidad con el final de las emisiones de ETB3, y les ha transmitido la decisión que se ha hecho pública hoy: ETB1 ON ofrecerá 12 horas ininterrumpidas de programación infantil en euskera en su emisión por TDT. Será de 07:00 a 19:00 horas, con contenidos de MAKUSI. En el resto de franja horaria se unificará con la señal por internet, con una programación libre de derechos.
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