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Será noticia: Muerte de una mujer en Pamplona, Magyar logra la supermayoría en Hungría y Trump anuncia el bloqueo de Ormuz

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
PAMPLONA, 12/04/2026.-La Policía Municipal de Pamplona ha detenido este domingo a un hombre, por quebrantamiento de condena, después de que una mujer se haya precipitado desde la terraza de un edificio de viviendas en el barrio de San Jorge. El suceso, ha informado a EFE la Policía Municipal de Pamplona, ha tenido lugar hacia las 4:30 horas de este domingo en la calle Sanduzelai, hasta donde se ha desplazado además un equipo médico que no ha podido hacer nada por salvar la vida de la mujer.-EFE/ Iñaki Porto
Bloque de viviendas en el que ha muerto una mujer precipitada desde una tercera planta en Pamplona. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Emakume baten heriotza Iruñean, Magyarrek supergehiengoa lortu du Hungarian eta Trumpek Ormuzen blokeoa iragarri du
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 13 de abril de 2026:

Muerte de una mujer en Pamplona: La Policía investiga el fallecimiento este domingo en Pamplona de una mujer precipitada desde un tercer piso en el barrio de San Jorge para determinar si se ha tratado de un caso de violencia machista. Un hombre, la expareja de la mujer, ha sido detenido por quebrantamiento de una orden de alejamiento sobre la mujer y tratan de averiguar si el arrestado ha tenido algo que ver en los hechos.

Magyar logra la supermayoría en Hungría: La oposición húngara liderada por Péter Magyar ha puesto fin a 16 años de Gobierno de Viktor Orbán. Magyar ha logrado la supermayoría (más de dos tercios del Parlamento de Hungría), una mayoría suficiente para revertir las políticas impulsadas durante más de una década por el dirigente ultranacionalista.

Trump anuncia el bloqueo del estrecho de Ormuz desde este lunes: Donald Trump ha anunciado este domingo que Estados Unidos tomará el control del estrecho de Ormuz a partir del lunes a las 14:00 GMT (16:00 horas en Euskal Herria y 17:30 horas en Teherán). 

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