Albiste izango dira: Emakume baten heriotza Iruñean, Magyarrek supergehiengoa lortu du Hungarian eta Trumpek Ormuzen blokeoa iragarri du
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko apirilaren 13an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Emakume baten heriotza Iruñean: Iruñeko Sanduzelai auzoko etxebizitza bateko leihotik behera erorita hil den 37 urteko emakumearen heriotza indarkeria matxista izan ote den ikertzen ari dira. Gizon bat atxilotu dute, emakumearen bikotekide ohia, urruntze agindua urratzeagatik. Halaber, emakumearen heriotzarekin zerikusia izan duen ikertzen ari dira.
- Magyarrek supergehiengoa lortu du Hungarian: Peter Magyar buru duen Hungariako oposizioak amaiera eman dio Viktor Orbanen 16 urteko Gobernuari, igande honetako hauteskunde legegileetan supergehiengoa (Parlamentuaren bi heren baino gehiago) lortuta, Orbanek hamarkada bat baino gehiagoan bultzatutako politikak iraultzeko gehiengo nahikoa.
- Trumpek Ormuzen blokeoa iragarri du: AEBk Ormuzko itsasartearen kontrola bere gain hartuko duela iragarri du Trumpek, astelehen honetatik aurrera (16:00ak Euskal Herrian eta 17:30ak Teheranen).
Martxan da Astigarraga ospitaleekin eta unibertsitateekin lotzen dituen Lurraldebus BU14ren linea berria
Lineak astelehenetik ostiralera emango du zerbitzua, orduero. Lehen bidaia 07:15ean aterako da Astigarragatik eta azkena 21:25ean. Kontrako noranzkoan, lehen autobusa 08:00etan aterako da unibertsitateetatik, eta azkena 22:00etan.
Zabalik da Haurreskolak Partzuergoan izena emateko epea, 0 eta 2 urte bitarteko ikasleentzat, ia 9.000 plazarekin
Familiek eskabidea online zein aurrez aurre aurkeztu ahal izango dute, Haurreskolen sare publikoko edozein ikastetxetan, lehentasunaren arabera ordenaturik, maiatzaren 4ra bitartean. Behin betiko zerrendak ekainaren 26an argitaratuko dira.
54 urteko motor gidari bat hil da AP-8 autobidean, Zarautzen
Ezbeharra 09:00ak aldera jazo da, Bilborako noranzkoan. Ertzaintzak ikerketa abiatu du istripuaren nondik norakoak argitzeko.
Etxera itzuli dira Ordizian su hartu zuen eraikineko bizilagunak
Bi familia, baina, ezin izan dira etxera bueltatu, suak belztuta utzi baitu haien etxebizitza. Ilunpe tabernan ere kalte handiak eragin ditu suteak. Hodi bat hautsi da, eta ura etengabe erori omen da bertara.
Gizon bat atxilotu dute Iurretako paper fabrikan izandako sutean nahasita dagoelakoan
36 urteko gizona, enpresako langilea, atzo goizean atxilotu zuten, kalteak egitea egotzita, eta gaur eraman dute epailearen aurrera. Ikerketak irekita jarraitzen du.
Basauriko hilketa matxistaren ustezko egilea espetxeratu dute, indarkeriaz egindako lapurreta bat egotzita
Bilboko Udaltzaingoak ostiral gauean atxilotu zuen, lapurtzeko asmoz bi gizon jotzea egotzita. Ordu batzuk lehenago, arratsaldean, beste pertsona batek haren kontrako salaketa jarri zuen, lesio larriak eragitea egotzita. Duela astebete pasatxo utzi zuen aske Bilboko Guardiako Epaitegiak.
Emakume baten gorpua aurkitu dute Zumaiako Itzurun hondartzan
Paseatzen ari zen pertsona batek aurkitu du hilotza, eta indarkeria zantzurik ez badu ere, Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
Bi gizon atxilotu dituzte Tolosan pertsonen trafiko irregularra egotzita
Larunbat goizaldean, Ertzaintzaren patruila batek ibilgailu bat geldiarazi zuen, eta jabetu zen barruan sei pertsona zihoazela, bat maletategian. Gerora egiaztatu zutenez, bidaiariek dirua ordaindu zuten Irunera eta Parisera eramatearen truke. Gidaria eta maletategian zihoan gizasemea atxilotu, eta ertzain-etxera eraman zituzten, epailearen esku utzi aurretik egin beharreko izapideak betetzera.