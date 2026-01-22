Ferias
Doinuele presenta sus citas para 2026

Doinueleren 2026ko hitzorduen aurkezpena, Iruñean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Doinuelek 2026ko hitzorduak aurkeztu ditu

La Red de Plazas en Euskera ha presentado en Pamplona las ferias de literatura en euskera que se celebrarán este año: (H)ilbeltza en Baztan, Literatura Plazara en Oiartzun, Gure Gela en Azkoitia, Literaturia en  Zarautz, Euskal Liburu eta Disko Azoka en Ziburu, Liburu eta Disko Azoka en Hernani, Ikusi Mikusi en Sara, Hitzen Lihoa en Oiartzun y Liburu eta Disko Azoka en Lazkao.

Euskera Literatura

