Doinuelek 2026ko hitzorduak aurkeztu ditu

Doinueleren 2026ko hitzorduen aurkezpena, Iruñean
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Euskarazko Plazen Sareak aurten egingo dituzten euskarazko literatura azokak aurkeztu ditu, Iruñean: Baztango (H)ilbeltza, Oiartzungo Literatura Plazara, Azokitiko Gure Gelatik, Zarauzko Literaturia, Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azoka, Hernaniko Liburu eta Disko Azoka, Sarako Ikusi Mikusi, Oiartzungo Hitzen Lihoa eta Lazkaoko Liburu eta Disko Azoka. 

Euskara Literatura

