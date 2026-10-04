Bizkaia recupera la normalidad tras las fuertes lluvias, aunque aún se esperan chubascos débiles
Las labores de limpieza y cuantificación de daños continúan en el Casco Viejo de Bilbao, la zona más afectada. Muchos vecinos y comerciantes culpan de lo ocurrido al deficiente estado del alcantarillado. Aburto asegura, sin embargo, que "las arquetas estaban limpias".
La jornada del domingo ha comenzado con restos de nubosidad y precipitaciones después de una noche muy lluviosa en buena parte de Euskadi. A lo largo de la mañana, sin embargo, el tiempo tenderá a estabilizarse y se alternarán las nubes con los claros.
Las fuertes lluvias registradas provocaron ayer inundaciones en el Casco Viejo y la Gran Vía de Bilbao, mientras que en Leioa fue necesario cortar al tráfico los túneles de La Avanzada por la acumulación de agua. Las precipitaciones generaron además, problemas de circulación en distintos puntos de Bizkaia.
Bilbao ha cifrado en 200 los incidentes causados por la tromba de agua de la tarde-noche de ayer. Este domingo se movilizan servicios extras para recogida de muebles y enseres dañados que los comerciantes han sacado a la calles, según han informado fuentes municipales.
En total, se registraron y atendieron por parte de Bomberos y Policía Municipal, con dos camiones del servicio de aguas en apoyo que han permanecido toda la noche de retén, cerca de 200 incidencias, fundamentalmente, entre las 19:00 y las 21:00 horas por la cantidad de agua cayó sin cesar y que provocó numerosas balsas de agua e inundaciones en calles, comercios, portales y garajes.
Comerciantes y vecinos, junto con las dotaciones municipales, se afanan en limpiar los destrozos. Durante la mañana, uno de los generadores que se estaba empleando para achicar el agua acumulada en el Portal de Zamudio ha sufrido una avería y ha dejado sin luz a unos 200 hogares. Se prevé que el suministro se restablezca para las 16:00 horas.
Varios dueños de negocios del Casco Viejo creen que la causa de lo ocurrido ha sido el deficiente mantenimiento del alcantarillado. Cuestionado por ello, el alcalde de Bilbao, Juan Maria Aburto, ha explicado que, según los primeros datos, "parece que las 145 arquetas estaban limpias", por lo que la causa de las inundaciones fue que "el tubo no fue capaz de tragar" la lluvia que caía.
Asimismo, el alcalde ha anunciado que el lunes abrirán una oficina para ayudar a los damnificados a presentar las reclamaciones ante las aseguradoras.
Previsión
Para hoy, se espera que los claros serán amplios durante las horas centrales del día y las primeras horas de la tarde. Posteriormente, no se descarta que se produzcan algunos chubascos puntuales, especialmente en el interior, aunque en general serán de carácter débil.
El viento soplará del este, con predominio del noreste durante la tarde. Las temperaturas máximas se situarán entre los 20 y los 25 ºC.
El lunes será una jornada de tiempo variable, con intervalos nubosos y algunos chubascos dispersos, sobre todo de madrugada y durante la noche.
El viento será del sureste y las temperaturas diurnas subirán de forma moderada, con máximas 3 o 4 ºC más altas que el domingo. Por la tarde, el viento pasará a soplar del noreste en la costa. Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios.
El martes continuará el tiempo variable. Las nubes y los claros se alternarán durante la jornada, con los claros más amplios por la mañana y durante las horas centrales y mayor presencia de nubosidad por la tarde y la noche.
Será precisamente entonces cuando puedan producirse nuevos chubascos. El viento soplará de componente sur durante la mañana y girará al norte por la tarde y la noche.
Las temperaturas bajarán ligeramente en el litoral, mientras que en el resto de Euskadi se mantendrán sin cambios.