La jornada del domingo ha comenzado con restos de nubosidad y precipitaciones después de una noche muy lluviosa en buena parte de Euskadi. A lo largo de la mañana, sin embargo, el tiempo tenderá a estabilizarse y se alternarán las nubes con los claros.

Las fuertes lluvias registradas provocaron ayer inundaciones en el Casco Viejo y la Gran Vía de Bilbao, mientras que en Leioa fue necesario cortar al tráfico los túneles de La Avanzada por la acumulación de agua. Las precipitaciones generaron además, problemas de circulación en distintos puntos de Bizkaia.

Bilbao ha cifrado en 200 los incidentes causados por la tromba de agua de la tarde-noche de ayer. Este domingo se movilizan servicios extras para recogida de muebles y enseres dañados que los comerciantes han sacado a la calles, según han informado fuentes municipales.