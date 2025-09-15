PROTESTAS EN LA VUELTA

La UCI critica a Pedro Sánchez por expresar "su admiración hacia los manifestantes" e ir "contra el espirítu olímpico"

El organismo internacional del ciclismo ha condenado "la instrumentalización del deporte con fines políticos en general, y en particular por parte de un gobierno" y ha puesto en tela de juicio “la “capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos”.
MADRIL
Protestas contra Israel en la etapa de Madrid de La Vuelta. Foto: EFE
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha mostrado su "total desaprobación y profunda preocupación" por los incidentes sucedidos durante la edición de 2025 de La Vuelta Ciclista a España, vinculados con manifestaciones a favor de Palestina, y ha asegurado que ponen "en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales". Asimismo, ha criticado la actitud del presidente del Gobierno Pedro Sánchez por expresar "su admiración hacia los manifestantes".

Las protestas a favor de Palestina y en contra de Israel, sobre todo a raíz de la presencia del equipo israelí Israel-Premier Tech, fueron las protagonistas de la última etapa de La Vuelta, que finalizaba el domingo en Madrid y que no pudo concluir después de que algunos manifestantes invadiesen el recorrido e incluso frenasen a algunos ciclistas a su entrada a la capital española.

En un comunicado publicado, la UCI denuncia que desde la llegada a territorio español la carrera "se ha visto perturbada casi a diario por acciones de carácter militante".  Ha mencionado “intrusiones de individuos en el pelotón, lanzamiento de orina y puesta en peligro de los corredores, atentando contra su integridad física, ya que algunos sufrieron caídas, lesiones y se vieron obligados a abandonar la prueba”.

Asimismo, según la UCI, “los organizadores de la carrera reaccionaron con rapidez y serenidad, implementando medidas de emergencia para garantizar la continuidad de la prueba” y ha elogiado su “profesionalidad ejemplar, respetando la autonomía y la independencia del deporte". 

Ha insistido en que los actos constituyen "una grave violación de la Carta Olímpica y de los principios fundamentales del deporte".

Además, el organismo ha señalado directamente a Pedro Sánchez. "Lamentamos que el presidente del Gobierno español y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo y que, en algunos casos, hayan expresado su admiración hacia los manifestantes”.

Ha añadido que “pone en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales, garantizando su buen desarrollo en condiciones de seguridad y de conformidad con los principios de la Carta Olímpica”.

La UCI condena "la instrumentalización del deporte con fines políticos en general, y en particular por parte de un gobierno". Ha concluido que “el deporte debe seguir siendo autónomo para cumplir su papel como herramienta al servicio de la paz. Resulta inaceptable y contraproducente que nuestro deporte se desvíe de su misión universal”.

