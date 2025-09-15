La UCI critica a Pedro Sánchez por expresar "su admiración hacia los manifestantes" e ir "contra el espirítu olímpico"
La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha mostrado su "total desaprobación y profunda preocupación" por los incidentes sucedidos durante la edición de 2025 de La Vuelta Ciclista a España, vinculados con manifestaciones a favor de Palestina, y ha asegurado que ponen "en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales". Asimismo, ha criticado la actitud del presidente del Gobierno Pedro Sánchez por expresar "su admiración hacia los manifestantes".
Las protestas a favor de Palestina y en contra de Israel, sobre todo a raíz de la presencia del equipo israelí Israel-Premier Tech, fueron las protagonistas de la última etapa de La Vuelta, que finalizaba el domingo en Madrid y que no pudo concluir después de que algunos manifestantes invadiesen el recorrido e incluso frenasen a algunos ciclistas a su entrada a la capital española.
En un comunicado publicado, la UCI denuncia que desde la llegada a territorio español la carrera "se ha visto perturbada casi a diario por acciones de carácter militante". Ha mencionado “intrusiones de individuos en el pelotón, lanzamiento de orina y puesta en peligro de los corredores, atentando contra su integridad física, ya que algunos sufrieron caídas, lesiones y se vieron obligados a abandonar la prueba”.
Asimismo, según la UCI, “los organizadores de la carrera reaccionaron con rapidez y serenidad, implementando medidas de emergencia para garantizar la continuidad de la prueba” y ha elogiado su “profesionalidad ejemplar, respetando la autonomía y la independencia del deporte".
Ha insistido en que los actos constituyen "una grave violación de la Carta Olímpica y de los principios fundamentales del deporte".
Además, el organismo ha señalado directamente a Pedro Sánchez. "Lamentamos que el presidente del Gobierno español y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo y que, en algunos casos, hayan expresado su admiración hacia los manifestantes”.
Ha añadido que “pone en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales, garantizando su buen desarrollo en condiciones de seguridad y de conformidad con los principios de la Carta Olímpica”.
La UCI condena "la instrumentalización del deporte con fines políticos en general, y en particular por parte de un gobierno". Ha concluido que “el deporte debe seguir siendo autónomo para cumplir su papel como herramienta al servicio de la paz. Resulta inaceptable y contraproducente que nuestro deporte se desvíe de su misión universal”.
Más noticias sobre política
Tellado: "El PNV se ha convertido en una especie de mala copia de EH Bildu"
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, considera que el PNV "ha envejecido bastante mal en muy poco tiempo", es "una mala copia de Bildu" y "ya no es un partido de centroderecha". Según el dirigente popular, "el PP es la única alternativa posible".
UPN pide al Gobierno foral que "dé la cara" por la adjudicación de las obras de Belate
Javier Esparza ha afirmado que el Gobierno “tendrá que explicar” por qué adjudicó las obras “de 76 millones de euros” a “una empresa de Santos Cerdán” y “hacerlo con un procedimiento que es nulo de pleno derecho”.
Andueza, sobre el nuevo estatus político: "Si introducen algo fuera de la ley en el texto, el PSE-EE no lo apoyará"
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha dicho que "en el fondo" de la cuestión "están de acuerdo". pero "el problema es el de siempre". "Si introducen algo fuera de la ley en la hoja de ruta, el PSE-EE no apoyará el texto ", ha precisado.
El Gobierno de Navarra no comparte las conclusiones de la OANA sobre la nulidad de las obra de Belate
El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha asegurado que el proceso de adjudicación se realizó siguiendo las directrices de la Ley de Contratación de Navarra. Asimismo, afirma que el criterio marcado por la OANA no paraliza las obras de desoblamiento del túnel y que continuan opinando que "la adjudicación es legal."
Anticorrupción de Navarra señala también la adjudicación de 62 VPO en Erripagaña a la UTE Acciona-Servinabar
La Oficina Anticorrupción considera que hay una "acumulación de incumplimientos flagrantes, evidentes y palmarios” en la actuación de la empresa pública Nasuvinsa con respecto a este contrato. El consejero Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y exdirector gerente de Nasuvinsa entre 2015 y 2019, José María Aierdi, ha defendido que "no hubo trato de favor a ninguna empresa".
PSN: "Una irregularidad administrativa no es una ilegalidad y mucho menos corrupción"
"Queda demostrado que no existe corrupción ni ilegalidades dentro del Gobierno de Navarra, si no aspectos de mejora dentro de los procesos administrativos”, ha señalado el Partido Socialista de Navarra, tras el informe de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.
Pedro Sánchez reclama que Israel no participe en ninguna competición deportiva "mientras dure la barbarie"
En la reunión de la comisión interparlamentaria en el Congreso de los Diputados, ante los diputados, senadores y europarlamentarios socialistas, Sánchez ha puesto en cuestión que, tal como se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania, ahora no se haga lo mismo con Israel. Según Yolanda Díaz, "Israel no puede participar en eventos deportivos o culturales mientras se comete un genocidio"
La Oficina Anticorrupción señala "nula de pleno derecho" la adjudicación de Belate
Señala que el procedimiento vulneró las normas esenciales de funcionamiento de los órganos colegiados, entre ellas que el presidente de la mesa fijó su nota tras conocer la de los vocales.
Otegi afirma que la reacción popular es "sana" y "dignifica al pueblo vasco"
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que la "reacción popular" a la participación del equipo Israel Premier Tech en La Vuelta "dignifica" y "pone en la vanguardia de la solidaridad internacional" a los "pueblos y ciudades" que han protestado.