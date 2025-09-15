UCIk Pedro Sanchez kritikatu du "manifestariekiko miresmena" adierazteagatik eta "espiritu olinpikoaren aurka" joateagatik
Txirrindularitzaren nazioarteko erakundeak gaitzetsi egin du "kirolaren instrumentalizazioa helburu politikoekin, oro har, eta bereziki gobernu baten aldetik". Gainera, zalantzan jarri du "Espainiak kirol ekitaldi handiak hartzeko gaitasuna duenik".
Nazioarteko Txirrindularitza Elkarteak (UCI) "erabateko gaitzespena eta kezka" agertu ditu Espainiako Vueltaren 2025eko edizioan izandako istiluengatik eta "Espainiak nazioarteko kirol ekitaldi handiak hartzeko duen gaitasuna zalantzan" jartzen dutela adierazi du.
Palestinaren aldeko eta Israelen aurkako protestak izan ziren, beste behin, igandean Madrilen amaitu zen La Vueltako azken etapako protagonistak. Israel-Premier Tech taldearen parte-hartzeak eragin ditu mobilizazioak. Manifestari batzuek ibilbidea inbaditu ondoren, etapa bertan behera gelditu zen.
UCIk argitaratutako ohar batean salatu duenez, "ia egunero militanteek lasterketa nahasi dute". "Jendea ibilbidean sartu, gernua jaurti eta txirrindulariak arriskuan jarri" dituztela adierazi dute, "erorikoak eta lesioak" ere izan direla aipatuz.
Era berean, UCIren arabera, "lasterketaren antolatzaileek azkar eta lasai erreakzionatu zuten, probaren jarraipena bermatzeko larrialdiko neurriak ezarriz", eta haien "profesionaltasun eredugarria" goraipatu du, "kirolaren autonomia eta independentzia errespetatuz".
Azpimarratu duenez, protesta ekintza hauek "Gutun Olinpikoaren eta kirolaren oinarrizko printzipioen urraketa larria dira".
Horrez gainera, erakundeak zuzenean aipatzen du Pedro Sanchez presidentea oharrean: "Espainiako Gobernuko presidenteak eta bere taldeak kirol lehiaketa baten barruan egindako ekintzak babestu izana eta maniestariekiko miresmena adierazi izana sentitzen dugu".
UCIk zalantzan jartzen du "segurtasun baldintzak betez eta Gutun Olinpikoaren printzipioekin bat etorriz, Espainiak nazioarteko kirol ekitaldi handiak hartzeko duen gaitasuna".
Azkenik gaitzetsi egin du "kirola helburu politikoekin erabiltzea, oro har; bereziki gobernu baten aldetik". "Kirolak autonomoa izaten jarraitu behar du bakearen zerbitzura dagoen tresna gisa duen eginkizuna betetzeko. Onartezina eta kaltegarria da gure kirola bere misio unibertsaletik aldentzea".
Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak Herri Irratian egin dioten elkarrizketan azpimarratu duenez, Israel Premier Tech taldeak Vueltan parte hartzearen aurkako protestek Euskal Herria gailurrean jarri dute, bakea eta subiranotasuna lortu nahi duten eta sufritzen ari diren herriekiko nazioarteko elkartasunaren gailurrean.