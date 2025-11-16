PRESUPUESTOS 2026
D'Anjou pide a los partidos negociaciones honestas de cara a la negociación presupuestaria

El consejero ha señalado que se ha abierto una fase de escucha y diálogo en la que el Gobierno Vasco espera propuestas.

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D 'Anjou, ha iniciado la ronda de contactos con la oposición para intercambiar propuestas sobre los presupuestos de 2026.

Hoy  se está reuniendo con representantes de EH Bildu, PP y Sumar, todos los grupos de la oposición, excepto Vox, a quien el Ejecutivo ha excluido de esas negociaciones.

Antes de comenzar las reuniones, el consejero ha señalado que se ha abierto una fase de escucha y diálogo en la que el Gobierno Vasco espera propuestas.

En este sentido, ha pedido a los partidos políticos negociaciones honestas.

