D'Anjou pide a los partidos negociaciones honestas de cara a la negociación presupuestaria
El consejero ha señalado que se ha abierto una fase de escucha y diálogo en la que el Gobierno Vasco espera propuestas.
El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D 'Anjou, ha iniciado la ronda de contactos con la oposición para intercambiar propuestas sobre los presupuestos de 2026.
Hoy se está reuniendo con representantes de EH Bildu, PP y Sumar, todos los grupos de la oposición, excepto Vox, a quien el Ejecutivo ha excluido de esas negociaciones.
Antes de comenzar las reuniones, el consejero ha señalado que se ha abierto una fase de escucha y diálogo en la que el Gobierno Vasco espera propuestas.
En este sentido, ha pedido a los partidos políticos negociaciones honestas.
