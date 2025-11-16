2026ko AURREKONTUAK
D'Anjouk astelehen honetan ekingo dio aurrekontuei buruzko bilera-sortari oposizioko alderdiekin

Sailburuaren arabera, Eusko Jaurlaritza "entzuteko" eta, "ahal bada", Aurrekontu Proiektua "zabaltzeko" borondate "argiarekin joango da erronda horretara".

GRAFCAV5906. VITORIA, 03/11/2025.- El Consejero de Hacienda y Finanzas Nöel de d'Anjou durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco para exponer las diferentes partidas del Presupuesto de la CAV para el año 2026 . EFE/ Adrián Ruiz Hierro
D 'Anjou, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Noël D'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak astelehen honetan ekingo dio 2026ko aurrekontuen inguruko proposamenak trukatzeko oposizioarekin egingo duen bilera-sortari.

Astelehen honetan elkartuko da EH Bilduko, PPko eta Sumarreko ordezkariekin, oposizioko talde guztiekin, Voxekin izan ezik, Jaurlaritzak negoziazio horietatik kanpo utzi baitu.

Sailburuaren arabera, Eusko Jaurlaritza Aurrekontuen Lege proiektuaren inguruko proposamenak "entzuteko" eta, "ahal bada", proiektua zabaltzeko "borondate" argiarekin joango da batzarretara. Jaurlaritza osatzen duten alderdiek, EAJk eta PSEk, gehiengoa dute Legebiltzarrean eta ez dute oposizioaren botoen beharrik. 

Sailburuak "ikuspegi zabala" izateko eskatu zion oposizioari, eta negoziazioan "taktizismoetatik" ihes egiteko.

Iaz oposizioko talde batek ere ez zituen kontu publikoak babestu.

Aurten, D'Anjouk berak aitortu duenez, sailburuek Legebiltzarrean sailetako partida nagusiak azaltzeko egindako agerraldietan oposiziotik jasotako mezuen arabera, ondoriozta daiteke are "zailtasun gehiago" egon daitezkeela akordioak lortzeko.

