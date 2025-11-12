Aurrekontuak
Aurrekontuak PPrekin eta EH Bildurekin adostea "ezinezkoa" dela ohartarazi du Arnaldo Otegik

Arnaldo Otegi
18:00 - 20:00
Arnaldo Otegi. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

"PSEk ulertu behar du ezin dituela aurrekontuak PPrekin adostu", besteak beste, "alderdaren presidentea kartzelan sartu nahi duen alderdia" delako, adierazi du EH Bilduren idazkari orokorrak ETB2ko En Jake saioan.

EAEko Aurrekontuak 2025 Arnaldo Otegi EH Bildu Eusko Jaurlaritza PSE EE EAJ Politika

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

EHKSk antifaxismoaren "kriminalizazioa" salatu du

Alderdi instituzionalen "hipokrisia antifaxista agerian" geratzen ari dela azpimarratu ostean, EHKSren bozeramaile Garazi Navarrok adierazi du "erakundeak ateak irekitzen" ari zaizkiola "faxismoari, pasibotasun osoz". Halaber, adierazi du eskuin muturra "nahi duen guztia" egiten ari dela sare sozialetan, komunikabideetan eta kalean, faxismoaren apologia eginez, lokal antifaxistei zein sindikalei su emanez, gezurrak eta buloak zabalduz, militante sozialak kolpatuz, etab".

GRAFCVA309. VALENCIA, 11/11/2025.- El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, conversa con la presidenta de la comisión, Míriam Turiel (Vox), durante su comparecencia en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana, su primera aparición pública tras su dimisión el pasado 3 de noviembre. EFE/Manuel Bruque
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Erantzun beharrean, galdetu egin du Mazonek Ikerketa Batzordean, eta bere betiko aitzakiak erabili

Valentziako Gorteetan egindako Ikerketa Batzordean, indarberrituta azaldu da Carlos Mazon Generalitateko jarduneko presidentea, zeinak azalpenak eman baino galderak egin dituen, eta ohiko akusazioak zabaldu, Aemet eta Pedro Sanchezen kontra. Catarrojan irekita dagoen ikerketari begira, Mazonek esan du berak ez duela Cecopin inongo ardurarik eta Es-Alert mezuaren atzerapena ez zela bere errua izan.

