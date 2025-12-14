Crisis en el PSOE
Sánchez insiste en su voluntad de seguir gobernando aunque sea "en este tiempo tan convulso"

En un mitin en Extremadura, el presidente del Gobierno español ha defendido que el PSOE ha actuado "con contundencia y transparencia" ante los casos de supuesta corrupción y acoso sexual dentro del partido. Se trata de su primera aparición en días, mientras Sumar, miembro del gobierno de coalición, y otros socios de investidura, como el PNV, le urgen a dar un giro de 180 grados o convocar elecciones.

Pedro Sanchez Extremadura mitin crisis krisia

Sánchez, en el mitin de hoy en Extremadura. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Sanchez jendaurrean azalduko da berriro, sexu-jazarpen eta ustezko ustelkeria kasuen polemika betean
author image

EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha subrayado hoy que "gobernar es un honor aunque sea en este tiempo tan convulso y complejo". En plena crisis abierta por la sucesión de supuestos casos de corrupción y acoso sexual que afectan al PSOE, el dirigente socialista ha insistido en que el partido ha actuado con "contundencia y transparencia" contra la corrupción y el acoso sexual, en respuesta a los escándalos que afectan a las filas socialistas.

Sánchez ha regresado este domingo a la actividad pública, tras días de ausencia. El dirigente socialista ha acudido hoy a Extremadura para participar en un mitin del candidato socialista a las elecciones de esa comunidad, Miguel Ángel Gallardo –los comicios se celebrarán el 21 de diciembre, y las encuestas apuntan a un desplome del PSOE–.

Según Sánchez, gobernar "es un honor, es dar la cara, afrontar los problemas, dar soluciones y optar por la verdad aunque duela".

No es la primera vez que Sánchez tiene que hacer frente a una crisis en esta legislatura, dada la delicada aritmética del Congreso de los Diputados, aunque esta vez la presión de los socios de investidura, incluso desde el seno del gobierno de coalición es mayor. El viernes, los partidos que forman el movimiento Sumar le reclamaron un "nuevo Ejecutivo" que reimpulse ya las medidas sociales de la legislatura y exigieron "contundencia" para "erradicar la lacra de la corrupción y los casos de acoso sexual de sus filas".

Ayer, sábado, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, advirtió a Sánchez de la necesidad de “parar la hemorragia de escándalos ya” o, en caso contrario, le instó a “plantearse seriamente cuándo convocar elecciones”.

Tras la aparición de hoy, para mañana, lunes, está prevista una comparecencia en la Moncloa del presidente del ejecutivo. 

