Sanchezek gobernatzen jarraitzeko nahia agertu du, "egoera zail hau gorabehera"

Caceresen egindako mitin batean, buruzagi sozialistak azpimarratu du PSOE "irmotasunez eta gardentasunez" aritu dela ustelkeria eta sexu-jazarpen kasuen aurrean. Sumar koalizio gobernuko kideak eta inbestidurarako beste bazkide batzuek, EAJk kasu, auzitan jarri dute gobernagarritasuna, eta Sanchezen gaineko presioa areagotu dute.

Pedro Sanchez Extremadura mitin crisis krisia

Sanchez, Extremadurako mitinean, gaur. Argazkia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

PSOEren baitan lehertu diren ustezko ustelkeria eta sexu-jazarpen kasuak tarteko alderdia krisi betean egonda ere, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak lehengo lepotik du burua, eta gobernatzen jarraitzeko borondatea azaldu du gaur, "egoera nahasi eta zail hau gorabehera". 

Caceresen (Extremadura) izan da gaur Sanchez, mitin batean. Aurki, hilaren 21ean, egingo dituzte hauteskundeak erkidego horretan, eta, inkesta guztien arabera, zartakoa jasoko dute sozialistek. Horrenbestez, Miguel Angel Gallardo hautagai sozialistari babesa ematera joan da bertara Espainiako Gobernuko presidentea. 

Agerraldian esan duenez, Alderdi Sozialista "irmotasunez eta gardentasunez" aritu da ustelkeria eta sexu-jazarpen kasuen kontra. Zailtasunak zailtasun, gobernuan egotea "ohorea" dela nabarmendu du. Horren aburuz, "gobernatzea arazoei aurre egitea da, konponbideak ematea, eta egia esatea, min eman arren". 

Legealdi honetako enegarren krisia da honakoa buruzagi sozialistarentzat. Maiz babesak falta izan ditu koalizio gobernuak Kongresuan, aritmetika estua delako, baina bazkideen presioak gora egin du azken hilabetean, eskandaluak bata bestearen atzetik azaldu baitira. 

Ostiralean Sumar koalizio gobernuko kideak tenkatu zuen soka. Yolanda Diaz buru duen mugimenduak "Gobernu berria" eskatu zion Sanchezi. Sumarren ustez, ezinbestekoa da legegintzaldiko neurri sozialak berriro bultzatzea eta PSOEk "irmotasunez" jokatzea "ustelkeria eta sexu-jazarpen kasuen gaitza desagerrarazteko".

Atzo, larunbatarekin, inbestidura bazkideetako batek, EAJk, egin zuen alarma deia. Aitor Esteban EBBko presidenteak estu hartu zuen Sanchez. Jeltzaleen buruzagiaren ustez, "eskandaluen jario hau kezkagarria eta etsigarria da". Hori dela eta, Sanchezi hautua egiteko unea dela ohartarazi zion: "Odolustea amaitu edo hauteskundeak deitu".

Astelehenerako prentsaurrekoa deitu du Espainiako presidenteak, Moncloan.

Psoe Pedro Sanchez Ustezko ustelkeria politikoa Politika

