El Parlamento Vasco llama al "debate respetuoso" y rechaza la crispación, aunque sin citar a De Andrés

La Mesa del Parlamento Vasco ha aprobado este martes una declaración en el que apela al debate "respetuoso y constructivo", en respuesta a la petición de apoyo hecha por EH Bildu por las palabras con las que el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, auguró el "exterminio como fuerza política" de la coalición abertzale. Sin embargo, el texto no cita expresamente a De Andrés, por lo que el pronuncimiento de la Mesa no ha satisfecho a EH Bildu, que ha considerado la declaración poco ambiciosa y que "blanquea" al presidente del PP.

El pronunciamiento, avalado por EAJ/PNV y por PSE-EE, dice que ante las "reiteradas situaciones producidas en los últimos tiempos", es indispensable "preservar la integridad de la vida parlamentaria y la confianza de la ciudadanía", para lo que considera un valor "el debate respetuoso y constructivo, alejado de cualquir expresión o actitud que busque la crispación o el menoscabo personal". Opina que el clima respetuoso debe ser un "rasgo identitario" y "patrimonio" del Parlamento Vasco y apela a la responsabilidad de los parlamentarios para "evitar dinámicas que desvirtúen la función representativa" y garanticen que la palabra "siga siendo la única herramienta válida".

El texto no ha sido del agrado de EH Bildu. La parlamentaria Eraitz Saez de Egilaz ha explicado que la Mesa no ha aceptado el amparo que solicitó la coalición y opina que PNV y PSE-EE "están blanqueando" las palabras de De Andrés con un texto "tan genérico". Por ello, la formación abertzale ha votado en contra de la declaración.