Eusko Legebiltzarrak "eztabaidak errespetuz" egiteko deia egin du, De Andresi aipamen berezirik egin gabe

PPko presidenteak EH Bilduren "sarraskia" etorriko zela esan ondoren, koalizio abertzaleak babesa eskatu zion Legebiltzarreko Mahaiari baina honek ez dio zigorrik ezarri De Andresi.

Javier de Andresek EH Bilduren "sarraski politikoa" iragarri zuen Eusko Legebiltzarrean. Argazkia: EFE.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Legebiltzarreko Mahaiak adierazpen bat onartu du astearte honetan, "errespetuzkoa eta eraikitzailea" izango den eztabaidak egin daitezela eskatzeko, Javier de Andres EAEko PPren presidenteak koalizio abertzalearen "sarraskia" iragarri zuelako EH Bilduk egindako babes-eskaerari erantzunez. Hala ere, testuak ez du De Andres espresuki aipatzen, eta, beraz, EH Bilduk bere desadostasuna adierazi du, eta PPko presidentea "zuritzen" duela iritzi dio.

EAJk eta PSE-EEk onartu duten adierazpenak dio, "azken aldian behin eta berriz gertatu diren egoeren aurrean", ezinbestekoa dela "bizitza parlamentarioaren segurtasuna eta herritarren konfiantza babestea", eta, horretarako, baliotsutzat jotzen du "errespetuzko eztabaida eraikitzailea, sumindura edo kalte pertsonala bilatzen duen adierazpen edo jarrera kualifikatzetik urrun dagoena". 

Testuaren arabera, errespetuzko giroak Eusko Legebiltzarraren "ezaugarri identitarioa" eta "ondarea" izan behar du, eta legebiltzarkideei erantzukizunez jokatzeko eskatzen die, "ordezkari izatearen funtzioa desitxuratzen duten dinamikak saihestu" ditzaten eta "hitzak izan daitezen baliozko tresna bakarrak"

EH Bilduk ez du testua babestu. Eraitz Saez de Egilaz legebiltzarkideak azaldu duenez, Mahaiak ez du onartu koalizio abertzaleak eskatu zion babesa, eta uste du EAJ eta PSE-EE De Andresen hitzak "zuritzen" ari direla "hain testu generikoarekin".  Horregatik, alderdi abertzaleak adierazpenaren aurka bozkatu du. 

Mikel Mancisidor arartekoa aukeratzeko osoko bilkukan egin zituen hitz polemiko horiek Javier De Andres EAEko PPren presidenteak.

