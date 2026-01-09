El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado a la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de DANA del 29 de octubre de 2024 que no supo de la tragedia hasta aproximadamente las 20:00 horas y que en esa jornada el entonces presidente de la Generalitat Valenciana ,Carlos Mazón, no le informó en "tiempo real", tal y como sí manifestó por "error".

Feijóo ha declarado este viernes como testigo por videoconferencia —desde el Congreso de los Diputados— sobre los mensajes con Mazón durante el día de la riada que dejó 230 víctimas mortales.

El testimonio ha arrancado pasadas las 09:30 horas con la petición de Ciudadanos de que se suspendiera la declaración para que el líder 'popular' acudiera presencialmente a Catarroja, algo a lo que la magistrada no ha accedido.

Seguidamente, ha comenzado la declaración de Feijóo en la que ha manifestado cierta "inquietud" con que no se llame a otras autoridades a la causa.

Preguntado por si Mazón le estuvo informando en "tiempo real" desde el mismo 29 de octubre, tal y como manifestó inicialmente, ha comentado que él acudió el jueves al CECOPI y realizó unas manifestaciones a los medios de comunicación.

Ha aclarado que hay un "error" cuando dijo que el día de la DANA estuvo informando en "tiempo real" por Mazón porque no se refería al lunes, sino al martes y al miércoles (días posteriores). Ha señalado que el día de la riada no recibió ninguna información de Mazón. Ni la recibió ni la pidió porque todos los responsables del Gobierno español no hicieron ninguna valoración al respecto en el Congreso que le permitiera a él alertarse de lo que estaba pasando.

En este sentido, ha señalado que él tuvo información de la DANA pasadas las 20:00 horas. Ha indicado que le preocupaba lo que podía estar pasando en Valencia, tras escuchar alguna información, y se puso en contacto con Mazón. También lo hizo con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y con el presidente andaluz, Juanma Moreno, "los tres presidentes que podían sufrir las consecuencias de la riada".