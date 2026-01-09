GOIALDEKO DEPRESIOA

Feijook aurrez esandakoa zuzendu du eta epaileari esan dio Mazonek ez ziola tragediaren unean uneko informazioa eman

PPko presidenteak Catarrojako epailearen azaldu duenez, "akatsa" izan zen Valentziako Generalitateko orduko buruaren aldetik unean uneko informazioa jaso zuela esatea. Are gehiago, Feijook gaineratu du 2024ko urriaren 29an ez zuela Mazonekin hitz egin 19:59ak arte. 

(Foto de ARCHIVO) El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (i), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), a su llegada al XXI Congreso Nacional del Partido Popular, a 4 de julio de 2025, en Madrid (España). Con el lema ‘Toma partido por España’, XXI Congreso del PP, celebrado en Madrid del 4 al 6 de julio de 2025, busca reforzar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, único candidato a la Presidencia del PP, renovar la dirección y la estrategia del partido, aprobar nuevas bases ideológicas y proyectar unidad como alternativa de gobierno ante el ciclo electoral de los próximos años. Eduardo Parra / Europa Press 04 JULIO 2025;CONGRESO;NACIONAL;PP;PARTIDO POPULAR;POLÍTICA 04/7/2025

Mazon eta Feijoo, artxiboko argazki batean. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Alberto Nuñez Feijoo PPko presidenteak Valentziako Erkidegoa astindu zuen goialdeko depresioaren inguruko kudeaketa ikertzen ari den Catarrojako epailearen aurrean azaldu duenez, Carlos Mazon Valentziako Generalitateko orduko presidenteak ez zion tragediaren "unean uneko" informaziorik eman eta "akatsa" izan zen kazetarien aurrean hori esatea. Are gehiago, Feijook gaineratu du egun hartan ez zuela Mazonekin hitz egin 19:59ak arte. 

Feijook lekuko gisa deklaratu du ostiral honetan, bideokonferentzia bidez, Espainiako Diputatuen Kongresutik, 2024ko urriaren 29 hartan Mazon presidenteari bidalitako mezuen inguruan. 

Ciudadanosek Feijooren gaurko deklarazioa bertan behera uzteko eskatu du, buruzagiak bideokonferentziaz beharrean presentzialki deklaratu zezan, baina epaileak ez du onartu. 

PPko presidentea 09:30ean hasi da epailearen aurrean hitz egiten eta "kezka" adierazi du auzi honetan beste agintari batzuei deitu ez zaielako. 

Mazonek urriaren 29tik "unean uneko" informazioa eman ote zion galdetuta, Feijook 2024ko urriaren 31n hedabideen aurrean adierazi zuen bezala, hori esatea "akatsa" izan zela onartu du

Tragediaren egunean Mazonek "unean uneko" informazioa eman ziola esan zuenean, astearteaz eta asteazkenaz ari zela azpimarratu du (ondorengo bi egunak). . Azaldu duenez, egunean bertan (astelehena) ez zuen Mazonen eskutik informaziorik jaso, are gehiago, ez zuen jaso eta ez zuen eskatu. 

Valentzian gertatzen ari zena ikusita, Feijoo bera jarri omen zen Mazonekin harremanetan. 

Epailearen aurreko deklarazioa hasi aurretik Feijook Diputatuen Kongresuan bildutako kazetarien aurrean azaldu duenez, bere egitekoa beteko du eta "oso lasai" dago. 

Feijook ukatu egin du Mazonen mezuak ezabatu izana, eta ziurtatu du bete duela epaileak eskatutakoa
Mazonek Feijoori bidalitako mezuak, Goidiaren egunean: "Hau hondamendi bat izango da, presi"
Goialdeko depresioa Valentzia Erkidegoa PP Alberto Núñez Feijóo Politika

