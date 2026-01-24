Andueza considera electoral la decisión de EH Bildu de no apoyar la nueva ley de vivienda

En el acto, su viuda, Ana Iribar, ha ensalzado a quienes como él salvaron "la dignidad de una sociedad callada y con miedo". Representantes institucionales de Gipuzkoa, entre ellos el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, y otros cargos del PP y del PSE-EE, se han sumado a la ofrenda floral