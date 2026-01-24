Andueza considera electoral la decisión de EH Bildu de no apoyar la nueva ley de vivienda
Los socialistas, encabezados por Eneko Andueza, han participado en Bilbao en unas jornadas sobre la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda. El PSE-EE ha arremetido contra EH Bildu, al considerar que su decisión de no apoyar la ley aprobada es electoralista. Andueza acusa a EH Bildu de hacer demagogia al respecto.
Xabier Iraola toma el relevo a Arkaitz Rodríguez al frente de Sortu
El nuevo coordinador general de la formación independentista se ha marcado como retos "reformar el proyecto nacional vasco, reconectar con el sentido transformador de la política y construir las bases del Estado vasco". En su despedida, Rodríguez se ha mostrado satisfecho por los "avances" logrados en sus ocho años como líder.
Ofrenda floral en Polloe a Gregorio Ordóñez cuando se cumplen 31 años de su asesinato
En el acto, su viuda, Ana Iribar, ha ensalzado a quienes como él salvaron "la dignidad de una sociedad callada y con miedo". Representantes institucionales de Gipuzkoa, entre ellos el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, y otros cargos del PP y del PSE-EE, se han sumado a la ofrenda floral
Xabier Iraola se marca como reto "construir las bases del Estado vasco"
El nuevo coordinador general de Sortu ha destacado que el pueblo vasco "necesita y quiere un Estado propio" porque es "una nación y tiene derecho a ser libre". En ese sentido, se ha marcado como objetivo de "alcanzar la liberación nacional y social de Euskal Herria" y "construir las bases del Estado vasco".
PNV defiende que ha actuado con "rapidez y contundencia" por el caso de Getxo y respeta la presunción de inocencia
El presidente del BBB ha recordado que ya se ha iniciado el proceso de sustitución de los ediles señalados, una vez "dejaron sus actas a disposición del partido", y en ese sentido ha querido mostrar el "compromiso con la gobernabilidad" de la localidad vizcaína.
Vaquero pide "un Podemos fuerte" para que los gobiernos hagan "políticas justas"
Richar Vaquero ha intervenido en el acto de apertura del Congreso Político de Podemos Euskadi, que se celebra durante este fin de semana en el BEC de Barakaldo, donde ha querido recordar que la formación cumplió 12 años el pasado 17 de enero y, tras ese tiempo, "Podemos es más necesario que nunca".
Ansola: "El PNV ha actuado con contundencia y rapidez desde el primer momento"
El presidente del BBB ha subrayado que el partido ha actuado con firmeza nada más conocerse el último paso dado por la jueza, y ha recordado que, hasta que no se demuestre lo contrario, hay que respetar la presunción de inocencia.
La alcaldesa de Getxo asegura que seguirá colaborando con la justicia en el caso del palacete
Amaia Agirre ha anunciado que seguirá colaborando con la justicia, tras conocer que, la jueza que investiga el derribo del edificio histórico 'Irurak Bat', considera que hay indicios "suficientes" para imputar el delito de prevaricación a tres concejales del PNV y varios técnicos del Ayuntamiento de Getxo.
Imputados tres concejales del PNV en Getxo por el caso del palacete derribado
El PNV procederá en los próximos días a la sustitución de los tres concejales que están siendo investigados, tras poner sus cargos a disposición del partido. Mantienen su inocencia, pero creen conveniente dejar su cargo.
Zupiria advierte de que proliferan los casos antisistema
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha sido entrevistado en el programa Faktoria de Euskadi Irratia y ha advertido de que se están multiplicando los casos antisistema. Ha enmarcado en ese contexto los incidentes ocurridos el 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz.