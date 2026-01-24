Vivienda
Andueza considera electoral la decisión de EH Bildu de no apoyar la nueva ley de vivienda

BILBAO, 24/01/2026.- El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza (i), y la portavoz socialista y teniente de alcalde de Bilbao, Nora Abete (2i), han abierto este sábado en Bilbao la jornada de información sobre la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo que ha reunido, entre otros, a los responsables institucionales socialistas en esta materia (alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas) del territorio de Bizkaia. EFE/ Miguel Toña
Los socialistas, encabezados por Eneko Andueza, han participado en Bilbao en unas jornadas sobre la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda. El PSE-EE ha arremetido contra EH Bildu, al considerar que su decisión de no apoyar la ley aprobada es electoralista. Andueza acusa a EH Bildu de hacer demagogia al respecto.

