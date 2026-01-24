Etxebizitza
EH Bilduk etxebizitza lege berria ez babesteko erabakia elektoralista dela esan du Anduezak

BILBAO, 24/01/2026.- El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza (i), y la portavoz socialista y teniente de alcalde de Bilbao, Nora Abete (2i), han abierto este sábado en Bilbao la jornada de información sobre la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo que ha reunido, entre otros, a los responsables institucionales socialistas en esta materia (alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas) del territorio de Bizkaia. EFE/ Miguel Toña
EITB

Euskadiko Alderdi Sozialistak (PSE-EE) EH Bilduren kontra egin du etxebizitzaren harira. Eneko Andueza buru, sozialistak Bilbon izan dira etxebizitza arloko premiazko neurrien legeari buruzko jardunaldietan. Koalizio subiranistak abenduan Eusko Legebiltzarrean onartu zen legea ez babesteko erabakia elektoralista dela adierazi du Anduezak. Lege horrek egoera larri bat bideratzen lagunduko duela esateaz gain, PSE-EEren idazkari nagusiak demagogia egitea leporatu dio EH Bilduri.

X