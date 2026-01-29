AYUNTAMIENTO DE GETXO

Amaia Agirre, alcaldesa de Getxo: "No voy a dimitir porque lo pida la oposición"

Ante las mociones en las que PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos piden su dimisión por el caso del palacete Irurak Bat, la alcaldesa de Getxo ha asegurado que seguirá "mientras tenga legitimidad para hacerlo, con responsabilidad, con la firmeza, la ética y la responsabilidad de siempre".
GETXO (BIZKAIA), 29/01/2026.- El pleno del Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia) debate este jueves debate mociones de EH Bildu y el PP en las que piden la dimisión de la alcaldesa, Amaia Agirre (en la imagen), por su responsabilidad en el 'caso palacete', en el que la jueza investiga por un posible delito contra el patrimonio histórico y otro de prevaricación a diez personas, de las que tres eran concejales del PNV. EFE/ Miguel Toña
Euskaraz irakurri: Amaia Agirre, Getxoko alkatea: "Ez dut dimitituko"
La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, ha asegurado este jueves que no va a dimitir, tras el caso del palacete Irurak Bat, "porque lo pida la oposición".

"Lo digo sin rodeos, no voy a dimitir porque lo pida la oposición, no voy a abandonar por exigencia de quien ha hecho del ruido su único proyecto. Seguiré al frente de esta institución mientras tenga legitimidad para hacerlo, con responsabilidad, con firmeza y con el mismo compromiso que tengo desde el primer día", ha afirmado.

"Voy a seguir trabajando con la misma firmeza y la misma ética y determinación de siempre, sin entrar en provocaciones, sin perder un minuto en debates estériles y sin ceder a quienes confunden la oposición con la destrucción", ha añadido. 

Los tres grupos de la oposición (PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos) han llevado al pleno municipal de hoy sendas mociones para emplazar a Amaia Agirre a que presente su dimisión por la gestión realizada en el caso del derribo del palacete protegido Irurak Bat. 

La primera de las iniciativas en ser debatidas ha sido la del PP, que no ha prosperado al votar en contra los dos grupos que sustentan el gobierno municipal, PNV y PSE-EE, y EH Bildu, y sumar solos los votos a favor del PP y Elkarrekin Podemos. 

Cese de los tres concejales imputados por el caso palacete

Además, la alcaldesa Agirre ha dado cuenta de los decretos por los que han sido cesados Irantzu Uriarte, Iñigo Urkitza e Ignacio Uriarte, los tres concejales del PNV investigados por el derribo del palacete Irurak Bat. 

Según informaron ayer el Ayuntamiento y el PNV en sendos comunicados, los concejales cesados será sustituidos por Aingeru Torrontegi Ayo, Carlos Sergio Atxotegi y Elisabete Basañez Pérez

