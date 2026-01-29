Amaia Agirre, Getxoko alkatea: "Ez dut dimitituko oposizioak eskatzen duelako"
Getxoko osoko bilkuran PPk, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek alkatearen dimisioa eskatzen duten hiru mozioa eztabaidatzen ari diren honetan, karguan jarraituko duela nabarmendu du Agirrek.
Amaia Agirre Getxoko alkateak ez du dimititzeko asmorik, Irurak Bat jauregiaren auziaren harira, oposizioko alderdi guztiek (PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos) dimititzeko eskatu dioten arren. "Ez dut dimitituko oposizioak eskatzen duelako, ez dut alde batera egingo", nabarmendu du.
"Erakunde honen buru izaten jarraituko dut legitimitatea dudan bitartean, erantzukizunez, irmotasunez, etikaz eta lehenengo egunean hartutako konpromiso berarekin", gaineratu du.
Oposizioko hiru alderdiek (PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos) mozio bana aurkeztu dute gaurko osoko bilkuran, alkatearen dimisioa eskatzeko.
Hiru mozio horietan eztabaidatzen eta bozkatzen lehena PPrena izan da. Hala ere, ez da aurrera atera udal gobernua sostengatzen duten bi alderdiek (EAJ eta PSE-EE) eta EH Bilduk aurka bozkatu dutelako. PPk eta Elkarrekin Podemos, aldiz, aldeko botoa eman dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Mendoza: "Gipuzkoako egoitzetan 5.500 plaza daude, eta gehiago sortzera goaz; inguruko baldintzarik onenak ditugu"
Eider Mendoza Gipuzkoako Ahaldun Nagusiak Egun On Euskadi ETB1eko saioan esan du Gipuzkoako Egoitzen aferan laguntzen ari dela Aldundia. Oreka bat bilatu behar dela adierazi du, eta azpimarratu du beren kezka nagusia dela egoiliarrak ondo zainduta egotea.
Otegik Zaldibarko alkate ohia babestu du: "Teknikari guzti-guztiek ontzat emandako plan bat sinatu besterik ez zuen egin"
Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak Radio Euskadin azpimarratu duenez, EH Bilduk "ustelekeria kasurik gabeko" alderdia izaten jarraitzen du, "Zaldibarko zabortegiaren kasua" ez da eta "ustelkeria kasu bat". Ziurtatu duenez, Arantza Baigorri herriko alkate ohiak "ez zuen inolako interes pertsonalik" Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren inguruan zabortegiko lurrei dagokienez.
Txertoekin gertatutakoa sakon ikertzea eskatu du PPk
Laura Garrido PPk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramailearen iritzian, Alberto Martinez Osasun sailburuak iraungitako txertoen inguruan emandako azalpenak ez dira nahikoa. Gertatukoa sakon ikertzea eskatu du, eta hartu beharreko ardurak hartzea.
Espainiako Gobernuak indultu eskaera bat tramitatu du Estatuko fiskal nagusi ohiarentzat
Alvaro Garcia Ortizi bi urteko inhabilitazioa ezarri zioten, sekretuak ezagutarazteagatik. Berari indultua emateko eskaera bi partikularrek egin dute.
Gorenak atzera bota du Voxek Chiviteren aurka jarritako kereila
Auzitegi Gorenak ez du funtzionario-eroskeriaren zantzurik ikusten, ezta influentzia-trafikorik ere, Nafarroako presidenteak kontratu publikoen esleipenean izan zuen jokabidean.
Abalosek uko egin dio Kongresuko diputatu aktari
Koldo auzian inputatuta dagoen PSOEko Antolakuntza idazkari ohia behin-behinean espetxean dago pasa den azaroaren 27tik.
Getxoko auzian ikertutako zinegotziak kargutik kendu dituzte
Getxoko Udalak ostegun honetako osoko bilkuran emango du kargugabetzeen berri, baina honezkero ezagutzera eman du kargutik kendu dituzten zinegotziak nortzuek ordezkatuko dituzten.
Zupiriak "Ertzaintzaren eta udaltzaingoen arteko elkarlana" azpimarratu du 2025ean delitu kopuruak egonkortzeko gako gisa
Radio Euskadiko Boulevard saioan egindako elkarrizketan Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi duenez, Polizien arteko lankidetzari, epaiketa azkar gehiago egiteari eta Polizia Nazionalarekin partekatutako informazioari egotzi die 2025ean Euskadin delituen kopurua egonkortu izana.
Zaldibarko EH Bilduko alkate ohia inputatu dute, Eitzagako zabortegiari lotutako hirigintza delituak egin dituelakoan
2020an Zaldibarko zabortegian izandako luizian hil ziren Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran langileen heriotzagatik Verter Recycling enpresako hiru arduradun zigortu zituzten. Ingurumen delituengatik zabaldutako aparteko pieza batean, ostera, Arantza Baigorri alkate ohiaz gain, bi udal arkitekto eta idazkari bat ere inputatu dituzte.