Amaia Agirre, Getxoko alkatea: "Ez dut dimitituko oposizioak eskatzen duelako"

Getxoko osoko bilkuran PPk, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek alkatearen dimisioa eskatzen duten hiru mozioa eztabaidatzen ari diren honetan, karguan jarraituko duela nabarmendu du Agirrek. 

Amaia Agirre Getxoko alkateak ez du dimititzeko asmorik, Irurak Bat jauregiaren auziaren harira, oposizioko alderdi guztiek (PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos) dimititzeko eskatu dioten arren. "Ez dut dimitituko oposizioak eskatzen duelako, ez dut alde batera egingo", nabarmendu du. 

"Erakunde honen buru izaten jarraituko dut legitimitatea dudan bitartean, erantzukizunez, irmotasunez, etikaz eta lehenengo egunean hartutako konpromiso berarekin", gaineratu du. 

Oposizioko hiru alderdiek (PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos) mozio bana aurkeztu dute gaurko osoko bilkuran, alkatearen dimisioa eskatzeko. 

Hiru mozio horietan eztabaidatzen eta bozkatzen lehena PPrena izan da. Hala ere, ez da aurrera atera udal gobernua sostengatzen duten bi alderdiek (EAJ eta PSE-EE) eta EH Bilduk aurka bozkatu dutelako. PPk eta Elkarrekin Podemos, aldiz, aldeko botoa eman dute. 

Gehiago ikusi
