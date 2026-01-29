La familia de Rosa Zarra acusa a Atutxa de generar "dolor sobre dolor"
Entrevistado el pasado fin de semana en ETB, el que fuera consejero de Interior aseguró que no tenía "ningún inconveniente" para pedir perdón a la familia de Zarra, aunque matizó que a las familias de los 15 ertzainas asesinados por ETA "también les gustaría escuhar algo".
La familia de Rosa Zarra, la mujer que murió hace más de 30 años por un pelotazo de la Ertzaintza, ha expresado su rabia y resignación por las últimas declaraciones del que fuera consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan María Atutxa, cuando sucedieron los hechos.
Entrevistado en ETB, al ser preguntado si está dispuesto a pedir perdón por lo ocurrido, el exjefe de la Ertzaintza dijo que no tenía problema en pedir perdón, pero lo hizo con un matiz: "Confesarme partidario, sin duda alguna, de pedir disculpas en todo aquello que no hayamos acertado. Si este es el caso, no tengo ningún inconveniente, ninguno (...) se debe tener en cuenta y reparar, igualmente, a las víctimas de otras violencias, como los 15 ertzainas asesinados por ETA".
En un comunicado titulado 'Mina minaren gainean' ('Dolor sobre dolor'), la familia se pregunta "en qué paquete" incluye el exconsejero a Rosa Zarra, "que solo había bajado a la calle a celebrar que su hija había terminado los exámenes”. La donostiarra recibió un pelotazo y murió ocho días después en el hospital. El entonces consejero de Interior declaró que había sido "una muerte natural".
La familia considera que Atutxa con estas palabras "no ha pedido perdón ni lo pedirá". Tampoco le van a pedir más que lo haga. "Nos quedamos con el reconocimiento social, con el trabajo de la Comisión de Valoración y con el reconocimiento recibido por parte del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco", dice el texto.
Rosa Zarra es la primera víctima de la Ertzaintza reconocida por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de San Sebastián también ha colocado recientemente una placa en su memoria. En este último acto, la hija de la víctima trasladó a Atutxa que "tenía una oportunidad para reconocer el daño causado y pedir perdón".
ENTREVISTA
Atutxa se muestra abierto a pedir disculpas a la familia de Rosa Zarra
Entrevistado por los servicios informativos de ETB, Juan Mari Atutxa ha matizado que se debe tener en cuenta y reparar, igualmente, a las víctimas de otras violencias, como los 15 ertzainas asesinados por ETA. Atutxa ha sido uno de los galardonados con los premios Sabino Arana, por su apuesta por la convivencia democrática y por su coraje en tiempos de violencia.
