"Mina minaren gainean" eragitea egotzi dio Rosa Zarraren familiak Atutxari
Joan den asteburuan ETBn egindako elkarrizketan, Barne sailburu izandakoak esan zuen Zarraren familiari barkarmena eskatzeko arazorik ez zuela, baina zehaztu zuen ETAk hildako 15 ertzaintzen familiek ere zerbait entzun nahiko luketela. "Gauza asko sartu beharko genituzke pakete horretan", adierazi zuen.
"Mina minaren gainean, eta amorrua eta etsipena, sentipen ugari eta nahasiak". Hitz horiekin hasten da Rosa Zarraren familiak Juan Maria Atutxa Eusko Jaurlaritzako Barne sailburu izandakoak joan den igandean, ETBn egindako elkarrizketan, esandakoei erantzuteko zabaldu duen idatzia. Zarraren familiari barkamena eskatzeko arazorik ez zuela esan zuen Ertzaintzaren buru ohiak, baina honako ñabardurarekin: "Ez daukat inolako arazorik barkamena eskatzeko, zalantzarik gabe, hori nire sasoian gertatu zen eta; dena dela, gauza asko sartu beharko genituzke pakete horretan; 15 ertzain erailak izan ziren, eta haien senideek ere zerbait entzun nahiko lukete".
Adierazpenokin, minaren gainean mina areagotzea egotzi diote Atutxari, eta Rosa Zarra "zein paketetan" sartzen duen galdetu diote. Alabarekin kalean zegoela, pilotakada bat jaso zuen emakume donostiarrak, eta handik zortzi egunera hil zen ospitalean. Orduan Barne sailburu zenak esan zuen "heriotza naturala" izan zela. "Begira ari zen arkupetatik alaba ondoan zuela, eta 6-8 metrotik botatako pilotakada sabelean jaso zuen", gogoratu du familiak oharrean.
Atutxak ez duela barkamenik eskatu eta ez duela eskatuko dio familiak, eta eurek ere ez diotela hala egiteko gehiago eskatuko gaineratu dute. "Gizartearen aitortzarekin, Balorazio Batzordearen lanarekin eta Eusko Jaurlaritzaren Justizia eta Giza Eskubideen Sailetik jasotako aitortzarekin geratu beharko dugu oraingoz".
"Zaila egiten zaigu, mina minaren gainean pilatzen zaigunean, buruari hotz eusten eta neurritsu idazten. Duintasunari, ordea, ezin egin uko", amaitu dute.
Eusko Jaurlaritzak aitortu duen Ertzaintzaren lehen biktima da Zarra, eta Donostiako Udalak ere plaka bat jarri berri du, haren omenez. Azken ekitaldi horretan, biktimaren alabak Atutxari esan zion "aukera zuela eragindako mina aitortzeko eta barkamena eskatzeko", eurentzat zein gizarte osoarentzat "ona eta aringarria" izango zelako.
ELKARRIZKETA
Rosa Zarraren familiari barkamena eskatzeko arazorik ez duela adierazi du Atutxak
ETBko albistegiek egindako elkarrizketan, Juan Mari Atutxak zehaztu du beste indarkeria batzuen biktimak ere kontuan hartu behar direla, ETAk hildako 15 ertzainak besteak beste. Atutxak Sabino Arana saria jaso du, bizikidetza demokratikoaren alde egin eta indarkeria garaian erakutsitako kemenagatik.
