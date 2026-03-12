El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Peio Otxandiano, asegura que el goteo de recursos judiciales contra los perfiles lingüísticos del euskera responde a “un impulso organizado”. A la luz de esas decisiones judiciales, reclama al PNV y al PSE-EE que se sienten a negociar una reforma de la Ley de Empleo Público para blindar el sistema, algo que, según denuncia, ambos partidos se niegan a hacer.