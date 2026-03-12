ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI
Denis Itxaso: "Con Eneko Goia vimos la luz al final del túnel y ahora mismo estamos en un stand-by"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Denis Itxaso: "Epeak arindu behar dira, Donostian ez gaudelako denbora gehiago itxaroteko"
author image

EITB

Última actualización

El consejero de vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha destacado en Radio Euskadi que "el ayuntamiento se está repensando algunas de estas operaciones". Denis Itxaso ha destacado que "hay que agilizar los plazos porque en Donostia no estamos para esperar más tiempo".

Ayuntamiento San Sebastián Donostia-San Sebastián Denis Itxaso Vivienda Política

