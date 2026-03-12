ELKARRIZKETA RADIO EUSKADIN
Denis Itxaso: "Eneko Goiarekin burua altxatu genuen; orain, zain gaude"

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak Radio Euskadin esan duenez, "udala operazioetako batzuei buruz hausnartzen ari da". Denis Itxasok adierazi du "epeak arindu" behar direla, Donostian ezin delako "gehiago itxaron".

Donostiako Udala Donostia Denis Itxaso Etxebizitza Politika

Entrevista en Radio Euskadi al portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco. habla sobre las sentencias de los perfiles lingüísticos de euskera en las instituciones vascas.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskara profilen aurkako “estrategia antolatua” eta "praktika sasimafiosoak" arbuiatu ditu Otxandianok

EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaile Peio Otxandianok dio euskararen hizkuntza eskakizunen aurkako errekurtso judizialen jarioaren atzean “antolatutako bultzada bat” dagoela. Erabaki judizial horien argitan, EAJri eta PSE-EEri eskatu die Enplegu Publikoaren Legearen erreforma bat negoziatzera eser daitezela, sistema blindatzeko, eta, salatu duenez, bi alderdiek uko egin diote erreforma hori egiteari.

