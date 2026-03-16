El PNV ha pedido al Gobierno español adoptar "cuanto antes" medidas para mitigar las consecuencias derivadas de la guerra en Oriente Próximo, entre ellas reducir impuestos a la electricidad, limitar precios en suministros esenciales, bonificar el precio del carburante para ciertos sectores y aplazar cuotas de Seguridad Social para autónomos.

En conferencia de prensa en Bilbao, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha explicado que su formación ha enviado este fin de semana al Gobierno un listado con 31 medidas.

Las medidas, que incluyen ayudas directas, bonificaciones fiscales y cambio legales, están planteadas para que "lleguen al bolsillo" de los ciudadanos y ayudar a las familias, los autónomos y las industria, según ha señalado.

Entre las medidas planteadas se encuentran recuperar el escudo social energético para las personas vulnerables, limitar los precios de suministros esenciales como el gas y las bombonas de butano y recuperar la excepción ibérica en el precio del gas que tras el covid y la guerra de Ucrania permitió controlar las facturas de consumo energético.