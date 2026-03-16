EAJk eskatu du elektrizitatearen gaineko zerga jaistea eta hainbat sektoretan erregaiaren prezioan hobariak ezartzea

Maribel Vaquero EAJk Kongresuan duen bozeramaileak azaldu duenez, Ekialde Hurbileko gerrak eragindako ondorio ekonomikoei aurre egiteko 31 neurri jasotzen dituen proposamena bidali dio talde jeltzaleak Pedro Sanchez buru duen koalizio gobernuari. 

Maribel Vaquero PNV
Maribel Vaquero, EAJren bozeramailea Kongresuan. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Ekialde Hurbileko gerrak eragindako ondorio ekonomikoei aurre egiteko "lehenbailehen" neurriak hartzea eskatu dio EAJk Espainiako Gobernuari, tartean, elektrizitatearen gaineko zerga jaistea, hainbat sektoretan erregaiaren prezioan hobariak aplikatzea eta autonomoen kuotak atzeratzea. 

Maribel Vaquero EAJk Diputatuen Kongresuan duen bozeramaileak gaur Bilbon egin duen prentsaurrekoan azaldu duenez, alderdi jeltzaleak 31 neurri jasotzen dituen proposamena bidali dio asteburuan Pedro Sanchez buru duen koalizio gobernuari. 

Laguntza zuzenak ez ezik, zerga hobariak eta lege aldaketak jarri ditu mahai gainean EAJk, familiei, autonomoei eta industria sektoreari laguntzeko. 

Proposatutako neurrien artean daude pertsona zaurgarriak babesteko ezkutu sozial energetikoa ezartzea, funtsezko horniduren prezioak mugatzea —hala nola gasaren eta butanoaren salneurria— edota gasaren prezioari muga jartzea ("salbuespen iberiarra" deiturikoa). 

