El Gobierno Vasco valora la inclusión del decálogo del lehendakari en las medidas energéticas
El Ejecutivo vasco considera que las medidas adoptadas supondrán un ahorro para los hogares y la industria vasca, si bien echa en falta la adopción de medidas específicas para aquellas empresas industriales que hayan sufrido un doble shock, arancelario y energético, durante este último año.
El Gobierno Vasco ha valorado positivamente la inclusión del decálogo de medidas de urgencia del lehendakari Imanol Pradales dentro de las iniciativas anunciadas este viernes por el Gobierno español para mitigar las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo.
En concreto, Pradales trasladó a Sánchez una serie de propuestas la semana pasada, destinadas a reducir la factura eléctrica de los hogares, para proteger a las familias y a las personas más vulnerables, y, especialmente, de la industria vasca. El lehendakari tomó la iniciativa tras escuchar a los representantes de la industria vasca en la reunión del Grupo para la Defensa Industrial. En este encuentro, la industria reclamó de manera unánime la necesidad urgente de ejecutar medidas para reducir la factura eléctrica.
Precisamente la industria vasca paga una factura eléctrica mayor que sus competidores en Francia y Alemania, aunque el coste de producir esta electricidad sea menor. Este desajuste se debe a "distorsiones y sobrecostes que se han ido incorporando a la factura por distintos gobiernos españoles a lo largo de los últimos años", según ha señalado el Gobierno Vasco en una nota.
Mikel Jauregi, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, ha declarado que "desde el Gobierno Vasco llevamos meses denunciando que nuestra industria paga una factura eléctrica mayor que Francia y Alemania cuando el coste energético es menor. Por eso pedíamos la eliminación o reducción de los sobrecostes a la factura eléctrica".
Para aliviar esta carga, se han adoptado varias medidas, como la reducción del IVA de la electricidad al 10 %, la suspensión del impuesto a la generación eléctrica del 7 %, la rebaja del impuesto especial de electricidad al 0,5 % y una bonificación del 80 % en los peajes eléctricos para la industria electrointensiva. Además, desde Euskadi se sigue a la espera de conocer la cuantía del mecanismo de compensación de costes indirectos de CO₂, solicitado para complementar estas ayudas.
El Gobierno Vasco echa en falta la adopción de medidas específicas para aquellas empresas industriales que hayan sufrido un doble shock, arancelario y energético, durante este último año. Así, analizará otras medidas anunciadas por el Gobierno español como las ayudas y medidas fiscales para impulsar el autoconsumo fotovoltaico, bombas de calor y puntos de recarga para vehículos eléctricos, todas ellas ya en vigor en Euskadi.
En cualquier caso, considera que supondrán un ahorro importante para la industria electrointensiva vasca, así como el sector siderúrgico vasco, que ya estaba sufriendo las consecuencias de los aranceles Trump.
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