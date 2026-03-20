Lehendakariaren dekalogoa energia krisiaren kontrako neurrietan jaso izana baloratu du Eusko Jaurlaritzak
Familiek eta euskal industriak faktura elektrikoa murrizteko lagungarria izango dela uste du Jaurlaritzak, baina faltan botatzen du azken urte honetan shock bikoitza (arantzelarioa eta energetikoa) jasan duten industria-enpresentzako neurri espezifikoak hartzea.
Eusko Jaurlaritzak positibotzat jo du Imanol Pradales lehendakariaren premiazko neurrien dekalogoa Ekialde Hurbileko gatazkaren ondorioak arintzeko asmoz Espainiako Gobernuak ostiral honetan iragarritako neurrien baitan sartzea.
Zehazki, Pradalesek proposamen batzuk helarazi zizkion Sanchezi joan den astean, familiek eta euskal industriak faktura elektrikoa murrizteko helburuarekin, Industriaren Defentsarako Taldearen bileran euskal industriako ordezkariei entzun ondoren. Bilera horretan, industriak aho batez eskatu zuen argindarraren faktura murrizteko neurriak lehenbailehen hartu behar zirela.
Paradoxa da euskal industriak Frantzia eta Alemaniako lehiakideek baino faktura elektriko handiagoa ordaintzen duela, nahiz eta elektrizitate hori ekoiztearen kostua txikiagoa izan. "Azken bosturtekoetan Espainiako hainbat gobernuk faktura elektrikoari gehitu dizkioten distortsioen eta gainkostuen ondorio da hori", Eusko Jaurlaritzak ohar batean adierazi duenez.
Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak adierazi duenez, "Jaurlaritzan hilabeteak daramatzagu salatzen gure industriak Frantziak eta Alemaniak baino faktura elektriko handiagoa ordaintzen duela energia-kostua txikiagoa denean. Horregatik, faktura elektrikoari gainkostuak kentzea edo murriztea eskatzen genuen".
Horretarako, hainbat neurri hartu dira, hala nola elektrizitatearen BEZa % 10era murriztea, elektrizitatearen sorkuntzaren gaineko zerga % 7ra etetea, elektrizitatearen gaineko zerga berezia % 0,5era jaistea eta industria elektrointentsiboarentzako bidesari elektrikoetan % 80ko hobaria izatea. Era berean, CO2aren zeharkako kostuak konpentsatzeko mekanismorako zenbatekoa jakiteko zain daude oraindik.
Jaurlaritzak faltan botatzen du azken urte honetan shock bikoitza (muga-zergen inguruko krisia aurrena, eta orain energetikoa) jasan duten konpainiei laguntza handiagoa ematea. Hala, Espainiako Gobernuak iragarritako beste neurri batzuk aztertuko ditu, hala nola autokontsumo fotovoltaikoa bultzatzeko laguntzak eta neurri fiskalak, bero-ponpak eta ibilgailu elektrikoak kargatzeko guneak. Horiek guztiak indarrean daude jada Euskadin.
Nolanahi ere, uste du "aurrezpen handia" ekarriko diotela EAEko industria elektro intentsiboari, baita euskal sektore siderurgikoari ere, Trumpek ezarritako muga-zergen ondorioak direla eta.
Zure interesekoa izan daiteke
EAJ "pozik" krisiaren aurkako neurriekin, baina EH Bilduren ustez, "ez da nahikoa"
Jeltzaleen arabera, neurri horiek "elektrizitatearen eta erregaien azken prezioa familientzat eta autonomoentzat eskuragarriagoa izaten lagunduko dute". Koalizio abertzaleak positibotzat jo du Sanchezi helarazitako hiru proposamen jaso izana, baina neurriek energia eta petrolio enpresa handien irabaziak handituko dituztela kritikatu du. Bestalde, PPk ez du bere babesa ziurtatu nahi, eta Podemosek salatu du krisiaren aurkako plana ez dela eraginkorra.
Espainiako Gobernuak elektrizitatearen, gasaren, gasolinaren eta gasolioaren BEZa % 10era jaitsi du
Ezohiko Ministroen Kontseiluak Ekialde Hurbileko gerraren ondorioak arintzeko lehen neurri sorta bat onartu du gaur. Neurri horiek 5.000 milioi euro mobilizatuko dituzte. Sanchezen arabera, "ez du eragotziko legez kanpoko gerra honen ondorioak Espainiara iristea, baina bai eramangarriagoak izatea".
Apirileko itzalaldi elektrikoa "hainbat faktorek" eragin zuten, Europako adituen arabera
Txostenak ondorioztatu du "oso azkar hedatu" zela Espainiako hegoaldean izandako "arazo lokal bat". Horrek gaintentsioagatiko deskonexio orokorrak eragin zituen, eta, azkenik, sistema iberikoa Europako gainerako lurraldeetatik bereizi zen.
PSOEk eta Sumarrek bi dekretu adostu dituzte, krisiari aurre egiteko neurriak eta etxebizitzaren ingurukoak jasotzeko
Irango gerraren ondorioak leuntzeko lege dekretua onartzeko Ministroen Kontseilua bi ordu pasako atzerapenarekin hasi da, Sumarreko kideek uko egin baitiote bileran sartzeari alokairuko kontratuen luzapena eta enpresen marjinak kontrolatzeko neurriak kanpoan uzten ziren bitartean. Azkenik, gobernukideak akordio batera iritsi dira.
Euskadik, Gaztela-Mantxak eta Kanariek bitartekotza independentea proposatu diote Osasun ministroari, greba medikoa desblokeatzeko
Euskadiko, Gaztela-Mantxako eta Kanarietako osasun-arduradunek gutun bat bidali diote Monica Garcia Osasun ministroari. Bertan, Pazienteen Erakundeen Plataformaren bitartekaritza independentea proposatu dute, greba-batzordearen eta Ministerioaren arteko elkarrizketa errazteko eta greba desblokeatzeko.
Ministroen Kontseiluak neurri ekonomikoak adostuko ditu gaur, Ekialde Hurbileko gerraren eragina arintzeko
Lege-dekretua datorren ostegunean onartu beharko dute Kongresuan. Lau arlotan egituratutako plan zehatza jarriko dute mahai gainean: egiturazko neurriak, zerga-paketea, sektore kaltetuentzako berariazko laguntzak eta pertsona zaurgarrientzako laguntzak biltzen dituena.
Sanchezek aurrekontuen aurkezpena baztertu du uneotan, gerrari erantzuteko
Ez du baztertu aurrekontuak aurrerago aurkeztea, horietan lan egingo dutela adierazi baitu, baina argi utzi du ez dela hilabete honetan izango, "politika, bizitza bezala, ez delako aurreikusi daitezkeen planen araberakoa", eta inork ez zuelako Ekialde Hurbileko gerra aurreikusten.
Rufian eta Montero elkarrekin, ezkerraren etorkizunari buruzko ekitaldi publiko batean
Ezkerreko alderdiek ongietorria eman diote apirilaren 9an Bartzelonan izango den ekimenari. Sumarrek eta PSOEk begi onez ikusten dituzte ezkerreko fronte bat eraikitzen lagunduko duten ekintzak eta elkarrizketak.
Espainiako Gobernuak baztertu egin du adostasunik ez duten neurriak krisiaren aurkako planean sartzea
Alokairuko etxebizitzetan bizi direnei nolabaiteko babesa emateko neurriak negoziatzen ari dira oraindik. Dekretua ostiralean onartuko dute Ministroen Kontseiluan eta datorren astean bozkatu Kongresuan.