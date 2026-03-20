Lehendakariaren dekalogoa energia krisiaren kontrako neurrietan jaso izana baloratu du Eusko Jaurlaritzak

Familiek eta euskal industriak faktura elektrikoa murrizteko lagungarria izango dela uste du Jaurlaritzak, baina faltan botatzen du azken urte honetan shock bikoitza (arantzelarioa eta energetikoa) jasan duten industria-enpresentzako neurri espezifikoak hartzea.

Gastu energetikoaren kostua irudikatzeko irudia. Artxiboko argazkia: Europa Press

EITB

Eusko Jaurlaritzak positibotzat jo du Imanol Pradales lehendakariaren premiazko neurrien dekalogoa Ekialde Hurbileko gatazkaren ondorioak arintzeko asmoz Espainiako Gobernuak ostiral honetan iragarritako neurrien baitan sartzea.

Zehazki, Pradalesek proposamen batzuk helarazi zizkion Sanchezi joan den astean, familiek eta euskal industriak faktura elektrikoa murrizteko helburuarekin, Industriaren Defentsarako Taldearen bileran euskal industriako ordezkariei entzun ondoren. Bilera horretan, industriak aho batez eskatu zuen argindarraren faktura murrizteko neurriak lehenbailehen hartu behar zirela.

Paradoxa da euskal industriak Frantzia eta Alemaniako lehiakideek baino faktura elektriko handiagoa ordaintzen duela, nahiz eta elektrizitate hori ekoiztearen kostua txikiagoa izan. "Azken bosturtekoetan Espainiako hainbat gobernuk faktura elektrikoari gehitu dizkioten distortsioen eta gainkostuen ondorio da hori", Eusko Jaurlaritzak ohar batean adierazi duenez.

Mikel Jauregi  Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak adierazi duenez, "Jaurlaritzan hilabeteak daramatzagu salatzen gure industriak Frantziak eta Alemaniak baino faktura elektriko handiagoa ordaintzen duela energia-kostua txikiagoa denean. Horregatik, faktura elektrikoari gainkostuak kentzea edo murriztea eskatzen genuen".

Horretarako, hainbat neurri hartu dira, hala nola elektrizitatearen BEZa % 10era murriztea, elektrizitatearen sorkuntzaren gaineko zerga % 7ra etetea, elektrizitatearen gaineko zerga berezia % 0,5era jaistea eta industria elektrointentsiboarentzako bidesari elektrikoetan % 80ko hobaria izatea. Era berean, CO2aren zeharkako kostuak konpentsatzeko mekanismorako zenbatekoa jakiteko zain daude oraindik.

Jaurlaritzak faltan botatzen du azken urte honetan shock bikoitza (muga-zergen inguruko krisia aurrena, eta orain energetikoa) jasan duten konpainiei laguntza handiagoa ematea. Hala, Espainiako Gobernuak iragarritako beste neurri batzuk aztertuko ditu, hala nola autokontsumo fotovoltaikoa bultzatzeko laguntzak eta neurri fiskalak, bero-ponpak eta ibilgailu elektrikoak kargatzeko guneak. Horiek guztiak indarrean daude jada Euskadin.

Nolanahi ere, uste du "aurrezpen handia" ekarriko diotela EAEko industria elektro intentsiboari, baita euskal sektore siderurgikoari ere, Trumpek ezarritako muga-zergen ondorioak direla eta.

EAJ "pozik" krisiaren aurkako neurriekin, baina EH Bilduren ustez, "ez da nahikoa"

Jeltzaleen arabera, neurri horiek "elektrizitatearen eta erregaien azken prezioa familientzat eta autonomoentzat eskuragarriagoa izaten lagunduko dute". Koalizio abertzaleak positibotzat jo du Sanchezi helarazitako hiru proposamen jaso izana, baina neurriek energia eta petrolio enpresa handien irabaziak handituko dituztela kritikatu du. Bestalde, PPk ez du bere babesa ziurtatu nahi, eta Podemosek salatu du krisiaren aurkako plana ez dela eraginkorra.

