CAF
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Alstom multinazionalak berriro helegitea aurkeztu du Belgikako kontratua CAFi esleitzeko erabakiaren aurka

Konpainia frantziarrak argudio berriak azaldu beharko dizkio Belgikako Estatu Kontseiluari, orain arte organo horrek Beasainen egoitza duen enpresaren alde egin izan baitu. 

20200401143627_caf-beasain_
CAF enpresaren Beasaingo lantegia. Artxiboko irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alstom konpainia frantziarrak ez du etsi eta berriro helegitea aurkeztu du Belgikan 180 tren eraikitzeko kontratua bereganatzen saiatzeko, 1.700 eta 3.500 milioi euro artekoa. Multinazionalak argudio berriak azaldu beharko dizkio Belgikako Estatu Kontseiluari, orain arte organo horrek Beasainen egoitza duen enpresaren alde egin baitu. 

Belgikako trenbide konpainia publikoak (SNCB) CAF "lehentasunezko lizitatzaile" gisa aukeratzea erabaki ondoren, egoitza Belgikan duen Alstom konpainia frantziarrak errekurtsoa aurkeztu zuen eta Siemens konpainiak ere bat egin zuen eskaerarekin. 

Hala ere, pasa den uztailean Belgikako trenbide sareak berretsi egin zuen kontratua CAF enpresari emateko erabakia. Aurretik, Belgikako Estatu Kontseiluak bertan behera utzi zuen CAFi datozen urteotako trenen fabrikazioa esleitzeko hartutako erabakia, esleipen-prozesuan gardentasunik eza argudiatuta.

Datozen asteotan berriro elkartuko da Belgikako Estatu Kontseilua Alstom konpainiaren argumentu berriak entzun eta aztertzeko. Orain arte, behin eta berriro defendatu du bere eskaintza CAFena baino 100 milioi euro merkeagoa dela eta tokiko enplegua bermatzen duela. 

Alstomen Brujas hirian duen lantegiko langileek ekoizpena eten zuten astelehen honetan, mendeko kontratua ere deitu izan dena lortu ez dutela protesta egiteko. 

CAFen historiako kontraturik handienetakoa

CAFek bere historiako kontraturik handienetakoa du parez pare. Martxoan ohar baten bidez jakinarazi zuenez, balizko akordioaren arabera, gehienez 170.000 plazako unitate-kopurua litzateke. Hasierako oinarrizko konpromisoa 1.695 milioi eurokoa da (50.000 plazako unitate-kopurua), azkenean akordioa itxiko balitz.

Hala ere, kontratua osorik betez gero, 3.500 milioi eurora irits liteke, eta, beraz, konpainiaren historiako handienetako bat izango litzateke.

Azkenean CAFen esku geratuko da Belgikako trenbide-sarearekin itxitako 3.500 milioi euroko kontratua 
Hauek dira CAFen datuak: 22.000 langile mundu osoan
Enpresaburuak Beasain Belgika Europa Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu