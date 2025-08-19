Alstom multinazionalak berriro helegitea aurkeztu du Belgikako kontratua CAFi esleitzeko erabakiaren aurka
Konpainia frantziarrak argudio berriak azaldu beharko dizkio Belgikako Estatu Kontseiluari, orain arte organo horrek Beasainen egoitza duen enpresaren alde egin izan baitu.
Alstom konpainia frantziarrak ez du etsi eta berriro helegitea aurkeztu du Belgikan 180 tren eraikitzeko kontratua bereganatzen saiatzeko, 1.700 eta 3.500 milioi euro artekoa. Multinazionalak argudio berriak azaldu beharko dizkio Belgikako Estatu Kontseiluari, orain arte organo horrek Beasainen egoitza duen enpresaren alde egin baitu.
Belgikako trenbide konpainia publikoak (SNCB) CAF "lehentasunezko lizitatzaile" gisa aukeratzea erabaki ondoren, egoitza Belgikan duen Alstom konpainia frantziarrak errekurtsoa aurkeztu zuen eta Siemens konpainiak ere bat egin zuen eskaerarekin.
Hala ere, pasa den uztailean Belgikako trenbide sareak berretsi egin zuen kontratua CAF enpresari emateko erabakia. Aurretik, Belgikako Estatu Kontseiluak bertan behera utzi zuen CAFi datozen urteotako trenen fabrikazioa esleitzeko hartutako erabakia, esleipen-prozesuan gardentasunik eza argudiatuta.
Datozen asteotan berriro elkartuko da Belgikako Estatu Kontseilua Alstom konpainiaren argumentu berriak entzun eta aztertzeko. Orain arte, behin eta berriro defendatu du bere eskaintza CAFena baino 100 milioi euro merkeagoa dela eta tokiko enplegua bermatzen duela.
Alstomen Brujas hirian duen lantegiko langileek ekoizpena eten zuten astelehen honetan, mendeko kontratua ere deitu izan dena lortu ez dutela protesta egiteko.
CAFen historiako kontraturik handienetakoa
CAFek bere historiako kontraturik handienetakoa du parez pare. Martxoan ohar baten bidez jakinarazi zuenez, balizko akordioaren arabera, gehienez 170.000 plazako unitate-kopurua litzateke. Hasierako oinarrizko konpromisoa 1.695 milioi eurokoa da (50.000 plazako unitate-kopurua), azkenean akordioa itxiko balitz.
Hala ere, kontratua osorik betez gero, 3.500 milioi eurora irits liteke, eta, beraz, konpainiaren historiako handienetako bat izango litzateke.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Sagarrondoak eguzki plaken azpian: Sagardo sagarrak ekoizteko lehen instalazio fotovoltaikoa jarriko dute Gasteizen
Iberdrolaren proiektu aitzindaria da, eta energia elektriko berriztagarria ere ekoitziko du. Egitura berri horrek sagarrondoei itzala emango die, sagarraren kalitatea hobetuz.
Basauriko Serveo enpresako langileek greba bertan behera utzi dute negoziazioek jarraitzen duten bitartean
Basauriko Serveo enpresako langileek bertan behera utzi dute astelehenerako iragarrita zegoen greba, 39 langileetatik 22 kaleratzea aurreikusten duen EREaren inguruan enpresarekin negoziazio berriak hasi ostean.
EAEko esportazioek % 0,7 egin dute behera urteko lehen seihilekoan
Guztira, Euskadik 15.716,9 milioi euro esportatu ditu ekainera arte, aurreko urteko epe berean baino 109,5 milioi gutxiago. Esportazioek behera egin arren, 2.113 milioi euroko merkataritza saldo positiboa izan da.
Gutxieneko pentsioak Euskadin gutxieneko soldataren pareraino osa daitezen eskatu dute pentsiodunek Bilbon
Ibilbidean zehar, honako leloak oihukatu dituzte: "Legebiltzarkideak, Herri Ekimen Legegile hau onartu behar da", "Gutxieneko pentsioa, gutxieneko soldataren pare" edo "Egoitzei arreta gehiago". Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) gutxieneko pentsioak Langileen Gutxieneko Soldataren (LGS) pareraino osa daitezen eskatzen dute pentsiodunek.
Eusko Jaurlaritzak atariko administrazio-baimena eman dio Arabako Erriberabeitiko 'Beitia' planta fotovoltaikoari
Proiektuak 7.000 panel baino gehiago aurreikusten ditu 4 MW sortzeko.
Euskadiko hotelen eta landetxeen batez besteko okupazioa % 90ekoa izan da abuztuko lehen hamabostaldian
Gelditzen den uda sasoiari begira ere, oro har, baikor mintzatu dira ostatuetako arduradunak.
BetiON zerbitzuan grebaren jarraipena % 85ekoa izan da, sindikatuen arabera
Langile batzordeak eskatzen du uztailaren 16an kaleratutako langile bat berriro onartzeko, zehapen-araubidearen ordezko neurriak hartzeko eta erasoen aurrean protokolo eraginkorrak abian jartzeko. Enpresak neurririk hartu ezean, ez dituzte baztertzen greba egun gehiago.
Serveoko langileak 22 laguni eragiten dien enplegu-erregulazioko espedientearen aurka bildu dira Basaurin
CCOOk deituta, Serveoko langileek "Bridgestoneko kaleratze ikusezinak" salatu dituzte, eta datorren astelehenean hasiko den greba mugagabea deitu dute.
Banco Sabadell erosteko eskaintza publikoa onartzeko Espainiako Gobernuaren baldintzaren aurkako helegitea aurkeztu du BBVAk Auzitegi Gorenean
Bankuak uztailaren 15ean aurkeztu zuen errekurtsoa, Espainiako Gobernuak baldintza iragarri eta hiru astera. Zehazki, hiru urteetan bi erakundeek identitate juridikoa eta ondarea bereizita mantentzera behartzen ditu Sanchezen gobernuak.