Sagarrondoak eguzki plaken azpian: Sagardo sagarrak ekoizteko lehen instalazio fotovoltaikoa jarriko dute Gasteizen
Iberdrolaren proiektu aitzindaria da, eta energia elektriko berriztagarria ere ekoitziko du. Egitura berri horrek sagarrondoei itzala emango die, sagarraren kalitatea hobetuz.
Eguzki plaken azpian haziko diren sagarrondoak izango ditu Gasteizek; izan ere, Euskadiko lehen instalazio fotovoltaiko adimenduna eraikiko dute bertan, sagardoa egiteko sagarrak landatzeko. Asmoa da energia elektriko berriztagarria ekoiztea.
Ibedrola konpainiak eman du astearte honetan ekimenaren berri, berak garatuko baitu Euskal Autonomia Erkidegoan aitzindaria izango den proiektu hori, eta Kuartango sagardotegia izango da ustiaketaz arduratuko dena.
Instalazioa Gasteizko Udalak utzitako lurretan kokatuko da, eta 900 kilowatt baino gehiagoko potentzia izango du. Eguzki-plakak sagarrondoen gainean jarriko dira, 4 bat metroko altueran, arkupedun egitura batean.
Powerful Tree euskal enpresa arduratu da adimen artifiziala erabilita, ahalik eta eguzki-plaka eraginkorrenak diseinatzeaz. Hala, sustatzaileek adierazi dutenez, plaka horiek, energia hornitzeaz gain, itzala sortuko dute, zuhaitzak klima txarretik babestuz, lurzoruaren eta laborantzaren kalitatea hobetuz eta uraren erabilera murriztuz.
Arkupedun egitura nagusiari kable tenkatuen diseinu berria gehituko zaio, ibilgailuen joan-etorri librea ahalbidetzeko eta instalazioaren mantentze-kostuak murrizteko.
Gainera, modulu fotovoltaikoek bi aldeetatik lan egingo dute, sagarrondoen beharretara egokitu ahal izateko, eta panelen itzalaren bidez eguzkiaren eta tenperaturaren eragina erregulatzeko.
Proiektua Basaldea nekazaritza-enpresa ekologikoen zentroan integratuko dute, nekazaritza-enpresen hazitegi batean. Bertan, nekazaritza ekologikoko ustiategi berriak sustatzeko lurrak eta ekipamendu komunak jartzen dira ekintzaileen eskura, eta, aldi berean, laboreen zuzeneko salmenta-puntua da.
Iberdrolak beste proiektu agrovoltaiko adimendun batzuk garatu ditu. Lehenengoa 2022an jarri zen martxan Gonzalez Byass eta Grupo Emperador mahastietan, Toledoko Guadamur herrian.
