AEBko banku zentrala interes-tasak jaistea aztertzen ari da

Jerome Powell Erreserba Federaleko presidenteak Trumpen garaiko lehen murrizketa iradoki du, eta New Yorkeko burtsak gora egin du.

Jerome Powell, Erreserba Federaleko presidentea, Donald Trump presidentearekin batera. Argazkia: Europa Press.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jerome Powellek, Ameriketako Estatu Batuetako Erreserba Federaleko presidenteak, interes-tasak jaisteko aukera aztertzen ari direla esan du. AEBko banku zentral gisa jarduten duen erakundeak interes-tasak jaistea onartuz gero, Donald Trump berriro presidente denetik onartu duen lehen murrizketa litzateke.

Hala ere, Powellek onartu du egoera konplexua dela, enpleguaren bilakaera arriskutsua delako, inflazioak arriskua izaten jarraitzen duen arren.

Wyomingen izandako bilera ekonomiko batean emandako hitzaldian, Powellek esan du Erreserba Federalak oreka behar duela prezioak kontrolpean mantentzearen eta lan-merkatua babestearen artean. Horren hitzetan, egungo diru-politika murriztailea da eta doikuntza beharrezkoa izan liteke datuek ekonomia hozten dela adierazten badute.

Erreserba Federalak aldizkako bileretan aztertzen ditu gai horiek, eta irailaren erdialdean elkartuko da berriro. Powellen arabera, ez dago aurrez zehaztutako biderik, eta erabakiak ekonomiari buruzko azken datuen araberakoak izango dira.

Banku zentraleko presidentearen hitzek berehalako eragina izan dute finantza merkatuetan. Industrialen Dow Jones indizea 715 puntu igo da (% 1,6), baita Wall Streeteko beste adierazle handi batzuk ere, hala nola S&P 500 eta Nasdaq indizeak. Berauek aurrerapen nabarmenak izan dituzte, inbertitzaileen baikortasuna islatuz tasen balizko jaitsieraren aurrean.

Euroak, gora

Powellek egindako iragarpenak eragina izan du dibisen merkatuan ere. Izan ere, euroa indartu egin da dolarrarekin alderatuz, eta 1,17 dolarren langa gainditu du, Estatu Batuetan interes-tasak jaisteko aukerak dolarraren erakargarritasuna gutxituko lukeelakoan. Analisten esanetan, dolarra ahultzen denean, euroak gora egin ohi du harekin alderatuta.

