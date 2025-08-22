AEBko banku zentrala interes-tasak jaistea aztertzen ari da
Jerome Powell Erreserba Federaleko presidenteak Trumpen garaiko lehen murrizketa iradoki du, eta New Yorkeko burtsak gora egin du.
Jerome Powellek, Ameriketako Estatu Batuetako Erreserba Federaleko presidenteak, interes-tasak jaisteko aukera aztertzen ari direla esan du. AEBko banku zentral gisa jarduten duen erakundeak interes-tasak jaistea onartuz gero, Donald Trump berriro presidente denetik onartu duen lehen murrizketa litzateke.
Hala ere, Powellek onartu du egoera konplexua dela, enpleguaren bilakaera arriskutsua delako, inflazioak arriskua izaten jarraitzen duen arren.
Wyomingen izandako bilera ekonomiko batean emandako hitzaldian, Powellek esan du Erreserba Federalak oreka behar duela prezioak kontrolpean mantentzearen eta lan-merkatua babestearen artean. Horren hitzetan, egungo diru-politika murriztailea da eta doikuntza beharrezkoa izan liteke datuek ekonomia hozten dela adierazten badute.
Erreserba Federalak aldizkako bileretan aztertzen ditu gai horiek, eta irailaren erdialdean elkartuko da berriro. Powellen arabera, ez dago aurrez zehaztutako biderik, eta erabakiak ekonomiari buruzko azken datuen araberakoak izango dira.
Banku zentraleko presidentearen hitzek berehalako eragina izan dute finantza merkatuetan. Industrialen Dow Jones indizea 715 puntu igo da (% 1,6), baita Wall Streeteko beste adierazle handi batzuk ere, hala nola S&P 500 eta Nasdaq indizeak. Berauek aurrerapen nabarmenak izan dituzte, inbertitzaileen baikortasuna islatuz tasen balizko jaitsieraren aurrean.
Euroak, gora
Powellek egindako iragarpenak eragina izan du dibisen merkatuan ere. Izan ere, euroa indartu egin da dolarrarekin alderatuz, eta 1,17 dolarren langa gainditu du, Estatu Batuetan interes-tasak jaisteko aukerak dolarraren erakargarritasuna gutxituko lukeelakoan. Analisten esanetan, dolarra ahultzen denean, euroak gora egin ohi du harekin alderatuta.
Grebari amaiera emateko enpresaren eta Udalaren jarrera “arduragabea” kritikatu dute Gasteizko lorezainek
Ohartarazi dutenez, "ez da gatazkaren amaiera ikusten" eta euren lan-aldarrikapenak babesteko herritarren sinadurak biltzen hasi dira.
Europar Batasunak akordio formala itxi du AEBekin % 15eko muga-zerga orokorrerako
Automobilei muga-zergak murrizteko, baldintza da AEBko nekazaritza-produktu eta elikagaiei zergak kentzea.
Sindikatuek 138.000 sinadura baino gehiago aurkeztu dituzte Eusko Legebiltzarrean, gutxieneko soldata propioa eskatzeko
ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek espero dute alderdi politikoek ekimena babestea eta Eusko Legebiltzarrak proposamena urtea amaitu aurretik onartzea.
Turista eta ostatu-gau gehiago uztailean, EAEko hoteletan
Aurtengo uztailean, mundu zabaleko hainbat herritako bisitarien kopuruak gora egin du, eta Espainiako Estatutik etorritakoen kopuruak, ordea, behera. Bestalde, 2025eko lehen zazpi hilabeteetan, sarreren eta ostatu-gauen kopuruak handitu dira, % 4,0 eta % 4,8, hurrenez hurren.
EHAAk Gasteiz bizitegi-merkatu tentsionatuko eremu izendatzeko prozedura argitaratu du
Orain alegazioak aurkezteko 20 eguneko epea irekiko da. Donostia dagoeneko ofizialki izendatu dute eremu tentsionatu, eta, Bilbori dagokionez, berriz, maiatzaren 30ean argitaratu zen prozeduraren hasiera EHAAn.
Zangozako Mina Muga meategian 270 milioi euroko inbertsioa egiteari uko egin dio Txinako Qinghai taldeak
Geoalcali filialaren bitartez, Mina Muga proiektuaren sustatzaile den Highfield Resources Limitedek ziurtatu du inbertitzaileekin hitz egiten eta finantzaketa aukera berriak aztertzen ari dela proiektuarekin aurrera jarraitzen saiatzeko.
Sagarrondoak eguzki plaken azpian: Sagardo sagarrak ekoizteko lehen instalazio fotovoltaikoa jarriko dute Gasteizen
Iberdrolaren proiektu aitzindaria da, eta energia elektriko berriztagarria ere ekoitziko du. Egitura berri horrek sagarrondoei itzala emango die, sagarraren kalitatea hobetuz.
Alstom multinazionalak berriro helegitea aurkeztu du Belgikako kontratua CAFi esleitzeko erabakiaren aurka
Konpainia frantziarrak argudio berriak azaldu beharko dizkio Belgikako Estatu Kontseiluari, orain arte organo horrek Beasainen egoitza duen enpresaren alde egin izan baitu.
Basauriko Serveo enpresako langileek greba bertan behera utzi dute negoziazioek jarraitzen duten bitartean
Basauriko Serveo enpresako langileek bertan behera utzi dute astelehenerako iragarrita zegoen greba, 39 langileetatik 22 kaleratzea aurreikusten duen EREaren inguruan enpresarekin negoziazio berriak hasi ostean.