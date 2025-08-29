Adierazlea
Euriborrak urteko lehen igoera izan du, baina hipotekek behera egiten jarraituko dute

Abuztuan izandako igoerak ez du Euriborraren egonkortasunaren joera eten, baizik eta aldaketa txiki bat da ohikoaren barruan.
Pertsona bat, higiezinen enpresa bateko iragarkiei begira. Artxiboko argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Euriborrak, tasa aldakorreko hipoteka gehienetarako erreferentzia gisa erabiltzen den adierazleak, % 2,114ko batez bestekoarekin itxi du abuztua. Horrek esan nahi du igoera txiki bat izan dela uztaileko datuarekin alderatuta, % 2,08koa izan baitzen.

Igoera hori gorabehera, hipoteka aldakorrak dituztenen kuotak murrizten jarraituko dira. Izan ere, duela urtebete, 2024ko abuztuan, euriborra askoz handiagoa zen: % 3,166an zegoen. Bi zifren arteko aldea % 1,052 puntukoa da.

Hipoteka aldakor gehienak sei edo hamabi hilean behin berrikusten dira. Horregatik, orain maileguaren interes-tasa berritzen ari direnak jaitsiera handia nabaritzen ari dira ordaintzen dutenari dagokionez, 87 eta 173 euro bitartekoa izan baitaiteke, maileguaren zenbatekoaren arabera.

Hipoteken merkatze hori oso lotuta egon da Europako Banku Zentralaren (EBZ) erabakiekin, 2024ko ekainaz geroztik zortzi aldiz jaitsi baititu interes-tasak , % 3tik % 2ra.

Hala ere, joan den hilean EBZk joera hori etetea erabaki zuen, nazioarteko ziurgabetasun ekonomikoaren eta inflazioaren igoera berri baten arriskuaren ondorioz. Edonola ere, abuztuan izandako igoerak ez du Euriborraren egonkortasunaren joera hausten, baizik eta aldaketa txiki bat da ohikoaren barruan. Euriborra funtsezkoa da, Europa osoan milioika hipoteka-maileguren interesak kalkulatzeko oinarri gisa balio duelako.

