Euriborrak urteko lehen igoera izan du, baina hipotekek behera egiten jarraituko dute
Euriborrak, tasa aldakorreko hipoteka gehienetarako erreferentzia gisa erabiltzen den adierazleak, % 2,114ko batez bestekoarekin itxi du abuztua. Horrek esan nahi du igoera txiki bat izan dela uztaileko datuarekin alderatuta, % 2,08koa izan baitzen.
Igoera hori gorabehera, hipoteka aldakorrak dituztenen kuotak murrizten jarraituko dira. Izan ere, duela urtebete, 2024ko abuztuan, euriborra askoz handiagoa zen: % 3,166an zegoen. Bi zifren arteko aldea % 1,052 puntukoa da.
Hipoteka aldakor gehienak sei edo hamabi hilean behin berrikusten dira. Horregatik, orain maileguaren interes-tasa berritzen ari direnak jaitsiera handia nabaritzen ari dira ordaintzen dutenari dagokionez, 87 eta 173 euro bitartekoa izan baitaiteke, maileguaren zenbatekoaren arabera.
Hipoteken merkatze hori oso lotuta egon da Europako Banku Zentralaren (EBZ) erabakiekin, 2024ko ekainaz geroztik zortzi aldiz jaitsi baititu interes-tasak , % 3tik % 2ra.
Hala ere, joan den hilean EBZk joera hori etetea erabaki zuen, nazioarteko ziurgabetasun ekonomikoaren eta inflazioaren igoera berri baten arriskuaren ondorioz. Edonola ere, abuztuan izandako igoerak ez du Euriborraren egonkortasunaren joera hausten, baizik eta aldaketa txiki bat da ohikoaren barruan. Euriborra funtsezkoa da, Europa osoan milioika hipoteka-maileguren interesak kalkulatzeko oinarri gisa balio duelako.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Urte arteko KPIa % 2,7an mantendu da abuztuan, elikagaien, argindarraren eta erregaien prezioen bilakaeragatik
Ekainean eta uztailean gora egin ostean, KPIaren urtebeteko tasa egonkor mantendu da. Aitzitik, azpiko inflazioak gora egin du bigarren hilabetez jarraian. Abuztuan hamarren bat hazi da, % 2,4raino.
Euriborraren jaitsiera dago hipoteken gehikuntzaren atzean, sektore batzuetan
Guztira 1.922 hipoteka sinatu dira EAEn. Batez beste, 163.000 euro ingurukoak dira, % 2,99ko interes-tasarekin, eta 25 urtera. Hain justu, interes-tasen beherakadak animatu du jendea. Hori eta alokairuaren merkatuaren egoera kaskarra. Paradoxikoki, aldi berean, etxebizitzak garestitzen ari dira. Urteko lehenengo hiruhilekoan % 12 egin du gora prezioak.
Ikasle-egoitza edo pisua? Ikasturte hasierako erabaki handietako bat
Duela urte batzuk alde ekonomiko nabarmena zegoen egoitzan bizi eta beste ikasle batzuekin alokairuko etxean egotearen artean. Bigarren aukera askoz merkeagoa zen. Gaur egun, ordea, arrakala hori murriztu egin da, besteak beste, euskal hiriburuetako pisuen prezioen ondorioz. Hala ere, argi dago abuztu amaieran zailena leku bat aurkitzea dela, egoitzan zein etxea partekatuan.
Etxebizitzen gaineko hipoteka-kopurua % 24 hazi da Euskadin ekainean
Nafarroa, aldiz, jaitsiera izan duen bakarra da Estatuan.
Euskadi eta Nafarroa, batez besteko erretiro-pentsio altuena duten erkidegoen artean
Gizarte Segurantzak 13.620,8 milioi euro erabili ditu abuztuan kotizaziopeko pentsioen hileko nomina arrunta ordaintzeko, eta kopuru horren ia hiru laurden, erretiro-pentsioetarako.
Enplegu erregulazioko espedientearen kaleratzeak 22tik 14ra jaitsi ditu Serveok, eta langileek greba abiatu dute
Enpresak banan-banan negoziatuko du kaleratutako langile bakoitzarekin. Sindikatuek salatu dute Bridgestoneko langileak atzeman dituztela Serveoko beharginen lanak egiten, greba hasi eta bi ordura.
Bigarren Hezkuntzan eta Lanbide Heziketan eskainitako irakasle-plazen % 17 hutsik geratu dira Nafarroan
Eskainitako 473 plazetatik 84 ez dira bete. Lehen Hezkuntzan, berriz, ia ez da lanposturik geratu bete gabe.
Correosek aldi baterako etengo ditu balio txikiko paketeen bidalketak Estatu Batuetara eta Puerto Ricora
Correosek ostiral honetan ohar baten bidez jakitera eman duenez, Estatu Batuetako aduana-arauak aldatu dira, balio txikiko bidalketei aplikatzen zitzaien muga-zergen salbuespena kentzeko. Ondorioz, Correos-ek mota horretako bidalketak 24ko (igandea), 23:59ra bitartean soilik onartuko ditu.
AEBko banku zentrala interes-tasak jaistea aztertzen ari da
Jerome Powell Erreserba Federaleko presidenteak Trumpen garaiko lehen murrizketa iradoki du, eta New Yorkeko burtsak gora egin du.