LAB sindikatuak soldatak duintzea du urte honetarako lehentasunetako bat

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Salatu du ziurgabetasun ekonomikoa aitzakia gisa erabiltzen ari dela lan-baldintzak prekarizatzeko. Horregatik, iragarri du bere helburua izango dela soldatak KPItik gora igotzea negoziatzea eta, batez ere, gutxieneko soldata propioa sortzea.

lab sindikatua Ekonomia

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

