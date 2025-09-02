Legegintzarako herri-ekimena

Eusko Legebiltzarrak ez du izapidetuko gutxieneko pentsioa Lanbide arteko Gutxieneko Soldatarekin berdintzea eskatzen duen herri-ekimena

Eusko Jaurlaritzaren jarreraren arrazoi nagusietako bat da pentsioak jasotzen dituztenentzako babesa dagoeneko integratuta dagoela egungo sisteman. Ekimenak 145.000 sinadura baino gehiagoren babesa du.

Hainbat pentsionista sinadurak batzen. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Legebiltzarrak ez du izapidetuko gutxieneko pentsioak Lanbide arteko Gutxieneko Soldatarekin (LGS) parekatzea eskatzen duen Legegintzarako herri-ekimena. Ekimenak 145.000 sinadura baino gehiagoren babesa du.

Hala jakinarazi du Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak astearte honetan. Adierazi duenez, ez da beharrezkoa eta uste du “Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren koherentziaren aurkakoa” dela.

Eusko Jaurlaritzaren jarreraren arrazoi nagusietako bat da pentsioak jasotzen dituztenentzako babesa dagoeneko integratuta dagoela egungo sisteman.

Jarrera horrekin, Eusko Legebiltzarrak baztertu egingo du ekimena aintzat hartzea eta izapidetzea, Jaurlaritza sostengatzen duten taldeek, EAJk eta PSE-EEk, gehiengo nahikoa baitute erabaki hori Legebiltzarrean babesteko.

Legegintzarako herri-ekimenak pentsioak osatzeko euskal sistema bat sortzea eskatzen du, Euskadin bizi diren eta erroldatuta dauden 60 urtetik gorako pentsiodun guztiek gutxieneko diru-sarrerak LGSren % 100aren baliokideak izatea bermatzeko. 2025ean, ezarritako gutxieneko soldata 1.184 euro gordinekoa da, 14 ordainsaritan banatuta.

Jaurlaritzaren ustez, herri-ekimena ez dator bat indarrean dagoen araudiarekin, ezta gizarte-babeseko euskal ereduaren iraunkortasun-, ekitate- eta koherentzia-printzipioekin ere, eta proposamenak ez ditu betetzen Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduan aurrekontu-kredituak handitzea dakarten ekimenei buruz ezarritako baldintzak.

EH Bilduren ustez, Eusko Jaurlaritzaren irizpidea "akats larria" da eta herri-ekimena babestu duten pertsona guztiak "mespretxatzen" ditu. Era berean, ziurtatu du ikasturte politikoari ekin diola "hainbeste aipatzen den gobernantza kooperatibo eta parte-hartzailearen eredu horrekin kontraesanean".

Bestalde, ELA sindikatuak "adarjotzetzat" jo ditu Eusko Jaurlaritzak proposamena atzera botatzeko dituen arrazoiak, besteak beste, egungo Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren aurrean "beharrezkoa ez" dela dioena. Gainera, ekimenak gizonen eta emakumeen arteko pentsio-desberdintasuna murriztuko lukeela adierazi du.

