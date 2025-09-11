Merkatuek esperotakoa betez, % 2an mantendu ditu EBZk interes-tasak
Europako Banku Zentralak berretsi du inflazioa % 2ko helburuan egonkortzeko "erabakia" duela epe ertainera, eta, horretarako, tasak finkatzeko orduan, datuen araberako ikuspegia "bileraz bilera" aplikatuko dela.
Europako Banku Zentralaren (EBZ) Gobernu Kontseiluak gidoia betetzea eta interes-tasak berriro aldaketarik gabe mantentzea erabaki du ostegun honetan. Hala, gordailu-tasak (DFR) % 2an jarraituko du, birfinantzaketa-eragiketa nagusietarako erreferentziazko tasak (MRO) % 2,15ean eta mailegu-erraztasun marjinalak (MLF) % 2,40an.
Merkatuek espero zutenaren haritik, EBZk ekainean diruaren prezioa oinarrizko 200 puntutan murriztu zuen malgutze zikloa gelditu ondoren itxarotea erabaki du. Beheranzko zortzi doikuntzaren bidez egin zuen hain zuzen ere, malgutze hori, azken zazpiak jarraian.
"Gobernu Kontseiluak EBZren hiru interes-tasa ofizialak aldaketarik gabe mantentzea erabaki du gaur. Inflazioa epe ertainerako % 2ko helburuaren inguruan dago gaur egun, eta inflazio aurreikuspenei buruzko [...] balorazioa ia aldaketarik gabe mantentzen da", azaldu du erakundeak.
Europako Banku Zentralak berretsi du inflazioa % 2ko helburuan egonkortzeko "erabakia" duela epe ertainera, eta, horretarako, tasak finkatzeko orduan, datuen araberako ikuspegia "bileraz bilera" aplikatuko dela.
Etorkizuneko erabakiak inflazio-aurreikuspenen eta horiei lotutako arriskuen balorazioan oinarrituko dira, datu ekonomiko eta finantzario berriak, azpiko-inlfazioaren dinamika eta politika monetarioaren transmisioaren intentsitatea kontuan hartuta. Christine Lagardek zuzentzen duen erakundeak baztertu egin du aldez aurretik inolako ibilbide zehatzekin konprometitzea.
Inflazio-proiekzioak
Datozen hiru urtetako inflazio orokorraren proiekzioetan ez du ekainean egindakotik ia aldaketarik aurreikusten. Oro har, aurreratu du inflazio orokorra batez beste % 2,1 izango dela 2025ean, % 1,7 2026an eta % 1,9 2027an.
Aurtengo eta datorren urteko proiekzioak hamarren bat igo dira, eta 2027koa, berriz, hamarren bat murriztu.
Energiaren eta elikagaien inpaktua bazter utzita kalkulatzen den azpiko-inlfazioa % 2,4an geratuko da 2025ean, % 1,9an 2026an eta % 1,8an 2027an. Ekainetik hona 2027koaren zenbatekoa baino ez da aldatu, hamarren bat behera, zehazki.
Aldiz, EBZren kalkuluen arabera ekonomia % 1,2 haziko da 2025ean, ekainean aurreikusitakoa baino hiru hamarren gehiago. 2026rako proiekzioa hamarren bat jaitsi da, % 1ean kokatuz, eta 2027rako proiekzioa, berriz, % 1,3an mantentzen da.
Euroguneko inflazio-tasa urte arteko % 2koa izan zen uztailean, aurreko hileko balioaren igoera bera; Europar Batasunean, berriz, % 2,4koa izan zen, hamarren bat gehiago.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Eusko Jaurlaritzak siderurgiako, makina-erremintako eta automobilgintzako muga-zergei buruzko mahaiak jarriko ditu martxan
Muga-zergen maparen "azken argazkiaren" faltan, Eusko Jaurlaritzaren kalkuluen arabera, EAEk AEBra egiten dituen esportazioek 349 milioi euro inguruko gainkostua izan dezakete, eta salmentek 700 milioi euro inguru egin dezakete behera, BPGa % 0,33 jaitsita. Salmenten murrizketa % 22-27koa izango litzateke kaltetutako produktuetan.
Kongresuak atzera bota du lanaldia murrizteko proiektua, PP, Vox eta Juntsen botoekin
Hiru alderdion baturari esker, Yolanda Diaz Lan ministroaren legealdiko proiektu izarrak bere bidea amaitu du Kongresuan. Bere hitzartzean, gogor mintzatu da Sumarreko burua, bereziki Juntsen aurka, eta ohartarazi du "borroka hau kalean irabazita" dagoela.
Olarizuko zelaian leuntzeko lanak geldiarazteko agindu du Lan Ikuskaritzak, "legez kanpokoak direlako"
Gasteizko Udalak kontratatutako traktore batek belarra zanpatzen aritu da gaur goizean, eta sindikatuek salatu dute lan hori greban dauden lorezainei dagokiela.
Maderas de Llodio enpresak bere 151 langileetatik 39 kaleratu nahi ditu
Enpresa batzordeak —LABk hiru ordezkari ditu eta ELAk, CC.00.k eta UGTk, bina— "kaleratze kolektiboa bertan behera" uzteko eskatu dio zuzendaritzari. Datorren asterako mobilizazioak deitu dituzte.
Pentsiodunek elkarretaratzea egin dute pentsioak gutxieneko soldatarekin parekatzea eskatzeko
Bien bitartean, Eusko Jaurlaritzak argudiatu du eskaera horrek finantza publikoen iraunkortasuna arriskuan jar lezakeela.
Euskadiko taxilariek eskatu dute Uberren eta Cabifyn benetako ikuskapenak egin ditzatela
Artecheren etekina % 168 hazi da, ia 20 milioiraino, lehen seihilekoan
Europan, Ekialde Erdikoan eta Afrikan izandako hazkundea nabarmendu du energia sektoreko enpresak.
VTCak salatzeko protesta egingo du astelehenean Bilbon 200 taxik baino gehiagok osatuko duten karabana batek
Taxistek Uber eta Cabifyren gaineko kontrol eraginkorrak eskatzen dituzte. Bien bitartean, taxien federazioak horien erreibindikazioa babestu du, nahiz eta mobilizazioarekin bat egin ez.
Villavesek lanuzteei ekingo diete berriro aste honetan
Hasiera batean, lanuzte partzial horiek asteartean eta ostegunean egingo dira, irailaren 9an eta 11n.