Merkatuek esperotakoa betez, % 2an mantendu ditu EBZk interes-tasak

Europako Banku Zentralak berretsi du inflazioa % 2ko helburuan egonkortzeko "erabakia" duela epe ertainera, eta, horretarako, tasak finkatzeko orduan, datuen araberako ikuspegia "bileraz bilera" aplikatuko dela. 

Europako Banku Zentrala.

Azken eguneratzea

Europako Banku Zentralaren (EBZ) Gobernu Kontseiluak gidoia betetzea eta interes-tasak berriro aldaketarik gabe mantentzea erabaki du ostegun honetan. Hala, gordailu-tasak (DFR) % 2an jarraituko du, birfinantzaketa-eragiketa nagusietarako erreferentziazko tasak (MRO) % 2,15ean eta mailegu-erraztasun marjinalak (MLF) % 2,40an.

Merkatuek espero zutenaren haritik, EBZk ekainean diruaren prezioa oinarrizko 200 puntutan murriztu zuen malgutze zikloa gelditu ondoren itxarotea erabaki du. Beheranzko zortzi doikuntzaren bidez egin zuen hain zuzen ere, malgutze hori, azken zazpiak jarraian.

"Gobernu Kontseiluak EBZren hiru interes-tasa ofizialak aldaketarik gabe mantentzea erabaki du gaur. Inflazioa epe ertainerako % 2ko helburuaren inguruan dago gaur egun, eta inflazio aurreikuspenei buruzko [...] balorazioa ia aldaketarik gabe mantentzen da", azaldu du erakundeak.

Europako Banku Zentralak berretsi du inflazioa % 2ko helburuan egonkortzeko "erabakia" duela epe ertainera, eta, horretarako, tasak finkatzeko orduan, datuen araberako ikuspegia "bileraz bilera" aplikatuko dela. 

Etorkizuneko erabakiak inflazio-aurreikuspenen eta horiei lotutako arriskuen balorazioan oinarrituko dira, datu ekonomiko eta finantzario berriak, azpiko-inlfazioaren dinamika eta politika monetarioaren transmisioaren intentsitatea kontuan hartuta. Christine Lagardek zuzentzen duen erakundeak baztertu egin du aldez aurretik inolako ibilbide zehatzekin konprometitzea.

Inflazio-proiekzioak

Datozen hiru urtetako inflazio orokorraren proiekzioetan ez du ekainean egindakotik ia aldaketarik aurreikusten. Oro har, aurreratu du inflazio orokorra batez beste % 2,1 izango dela 2025ean, % 1,7 2026an eta % 1,9 2027an.

Aurtengo eta datorren urteko proiekzioak hamarren bat igo dira, eta 2027koa, berriz, hamarren bat murriztu. 

Energiaren eta elikagaien inpaktua bazter utzita kalkulatzen den azpiko-inlfazioa % 2,4an geratuko da 2025ean, % 1,9an 2026an eta % 1,8an 2027an. Ekainetik hona 2027koaren zenbatekoa baino ez da aldatu, hamarren bat behera, zehazki. 

Aldiz, EBZren kalkuluen arabera ekonomia % 1,2 haziko da 2025ean, ekainean aurreikusitakoa baino hiru hamarren gehiago. 2026rako proiekzioa hamarren bat jaitsi da, % 1ean kokatuz, eta 2027rako proiekzioa, berriz, % 1,3an mantentzen da.

Euroguneko inflazio-tasa urte arteko % 2koa izan zen uztailean, aurreko hileko balioaren igoera bera; Europar Batasunean, berriz, % 2,4koa izan zen, hamarren bat gehiago.




