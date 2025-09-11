Eusko Jaurlaritzak siderurgiako, makina-erremintako eta automobilgintzako muga-zergei buruzko mahaiak jarriko ditu martxan
Muga-zergen maparen "azken argazkiaren" faltan, Eusko Jaurlaritzaren kalkuluen arabera, EAEk AEBra egiten dituen esportazioek 349 milioi euro inguruko gainkostua izan dezakete, eta salmentek 700 milioi euro inguru egin dezakete behera, BPGa % 0,33 jaitsita. Salmenten murrizketa % 22-27koa izango litzateke kaltetutako produktuetan.
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria sailburuak iragarri duenez, hilabete honetan hiru mahai sektorial jarriko dituzte martxan, Trumpen muga-zergek horietan izan dezaketen eraginagatik "lehentasunezkotzat" jo dituen sektoreetakoak: siderurgia, fabrikazio aurreratua eta automobilgintza.
Ostegun honetan Bilbon emandako prentsaurrekoan sailburuak azaldu duenez, AEBren eta EBren arteko akordioa argitzen ari den heinean, eraginaren azterketa sakonagoa egin daiteke, eta, hain zuzen ere horretarako jarriko dira martxan mahaiak; horietan parte hartuko dute, Eusko Jaurlaritzako, foru-aldundietako, merkataritza-ganberetako, enpresa-erakundeetako eta enpresa traktoreetako ordezkariek.
Muga-zergek euskal industrian izan dezakete eraginaren lehen azterketa batean, Jauregik gogorarazi du Euskadik AEBetara egindako esportazioak 1.991 milioi eurokoak izan zirela iaz, balio erantsi handiko produktuetan bereziki.
Muga-zergen maparen "azken argazkiaren" faltan, Eusko Jaurlaritzak uste du EAEtik AEBra egindako esportazioek 349 milioi euro inguruko gainkostua izan dezaketela, eta salmentak 700 milioi euro inguru murriztu daitezkeela, BPGa % 0,33 jaitsita, gutxi gorabehera. Salmenten murrizketa % 22-27koa izango litzateke eraginpeko produktuetan.
Sektoreka, euskal sektore siderurgikoak bere esportazioen % 13 (261 milioi euro guztira) bideratzen du AEBra, eta % 50eko muga-zerga ezartzeak "euskal enpresak lehiakortasunaren ia erabateko galera-egoeran jartzen ditu".
Fabrikazio aurreratuak (makina-erreminta) 272 milioi esportatzen ditu AEBra, sektoreko esportazio guztien % 15. Eremu horretan, azken produktuak % 15eko muga-zerga badu ere, osagai askok % 50eko zerga dute, eta horrek eragina du leihakortasunean.
Euskal automobilgintzaren egoera ere aztertuko da mahai berezi batean. Izan ere, AEBetarako zuzeneko salmentak % 3 baino ez badira ere, zeharkako esposizio handia du, Frantziako eta Alemaniako hornidura-kateetan integratuta dagoelako, horiek baitira Estatu Batuetarako ibilgailuen esportatzaile europar nagusiak. Halaber, Jauregik nabarmendu duenez, ibilgailu elektrikorako trantsizioak, erregulazio-presioek eta eskariaren dezelerazioak Europako automobilgintza "ahultzeak", are zaurgarriago egiten du sektorea.
Datorren astelehenean Miñaoko Parke Teknologikoan (Araba) egingo den lehen bilera siderurgiaren mahaiarena izango da. Hurrengoak automobilgintzari eta makina-erremintari eskainitakoak izango dira, biak Bilbon, irailaren 22an eta 29an, hurrenez hurren.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Merkatuek esperotakoa betez, % 2an mantendu ditu EBZk interes-tasak
Europako Banku Zentralak berretsi du inflazioa % 2ko helburuan egonkortzeko "erabakia" duela epe ertainera, eta, horretarako, tasak finkatzeko orduan, datuen araberako ikuspegia "bileraz bilera" aplikatuko dela.
Kongresuak atzera bota du lanaldia murrizteko proiektua, PP, Vox eta Juntsen botoekin
Hiru alderdion baturari esker, Yolanda Diaz Lan ministroaren legealdiko proiektu izarrak bere bidea amaitu du Kongresuan. Bere hitzartzean, gogor mintzatu da Sumarreko burua, bereziki Juntsen aurka, eta ohartarazi du "borroka hau kalean irabazita" dagoela.
Olarizuko zelaian leuntzeko lanak geldiarazteko agindu du Lan Ikuskaritzak, "legez kanpokoak direlako"
Gasteizko Udalak kontratatutako traktore batek belarra zanpatzen aritu da gaur goizean, eta sindikatuek salatu dute lan hori greban dauden lorezainei dagokiela.
Maderas de Llodio enpresak bere 151 langileetatik 39 kaleratu nahi ditu
Enpresa batzordeak —LABk hiru ordezkari ditu eta ELAk, CC.00.k eta UGTk, bina— "kaleratze kolektiboa bertan behera" uzteko eskatu dio zuzendaritzari. Datorren asterako mobilizazioak deitu dituzte.
Pentsiodunek elkarretaratzea egin dute pentsioak gutxieneko soldatarekin parekatzea eskatzeko
Bien bitartean, Eusko Jaurlaritzak argudiatu du eskaera horrek finantza publikoen iraunkortasuna arriskuan jar lezakeela.
Euskadiko taxilariek eskatu dute Uberren eta Cabifyn benetako ikuskapenak egin ditzatela
Artecheren etekina % 168 hazi da, ia 20 milioiraino, lehen seihilekoan
Europan, Ekialde Erdikoan eta Afrikan izandako hazkundea nabarmendu du energia sektoreko enpresak.
VTCak salatzeko protesta egingo du astelehenean Bilbon 200 taxik baino gehiagok osatuko duten karabana batek
Taxistek Uber eta Cabifyren gaineko kontrol eraginkorrak eskatzen dituzte. Bien bitartean, taxien federazioak horien erreibindikazioa babestu du, nahiz eta mobilizazioarekin bat egin ez.
Villavesek lanuzteei ekingo diete berriro aste honetan
Hasiera batean, lanuzte partzial horiek asteartean eta ostegunean egingo dira, irailaren 9an eta 11n.