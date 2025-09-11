Muga-zergen inpaktua
Eusko Jaurlaritzak siderurgiako, makina-erremintako eta automobilgintzako muga-zergei buruzko mahaiak jarriko ditu martxan

Muga-zergen maparen "azken argazkiaren" faltan, Eusko Jaurlaritzaren kalkuluen arabera, EAEk AEBra egiten dituen esportazioek 349 milioi euro inguruko gainkostua izan dezakete, eta salmentek 700 milioi euro inguru egin dezakete behera, BPGa % 0,33 jaitsita. Salmenten murrizketa % 22-27koa izango litzateke kaltetutako produktuetan.

GRAFCAV2685. BILBAO, 11/09/2025.-El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en la imagen, da a conocer este jueves la convocatoria de mesas sectoriales en las que se va a analizar, debatir y coordinar la respuesta público-privada a la actual situación arancelaria y su impacto en la industria vasca. EFE/Luis Tejido
Mikel Jauregi, ostegun honetan. Argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria sailburuak iragarri duenez, hilabete honetan hiru mahai sektorial jarriko dituzte martxan, Trumpen muga-zergek horietan izan dezaketen eraginagatik "lehentasunezkotzat" jo dituen sektoreetakoak: siderurgia, fabrikazio aurreratua eta automobilgintza.

Ostegun honetan Bilbon emandako prentsaurrekoan sailburuak azaldu duenez, AEBren eta EBren arteko akordioa argitzen ari den heinean, eraginaren azterketa sakonagoa egin daiteke, eta, hain zuzen ere horretarako jarriko dira martxan mahaiak; horietan parte hartuko dute, Eusko Jaurlaritzako, foru-aldundietako, merkataritza-ganberetako, enpresa-erakundeetako eta enpresa traktoreetako ordezkariek. 

Muga-zergek euskal industrian izan dezakete eraginaren lehen azterketa batean, Jauregik gogorarazi du Euskadik AEBetara egindako esportazioak 1.991 milioi eurokoak izan zirela iaz, balio erantsi handiko produktuetan bereziki.

Muga-zergen maparen "azken argazkiaren" faltan, Eusko Jaurlaritzak uste du EAEtik AEBra egindako esportazioek 349 milioi euro inguruko gainkostua izan dezaketela, eta salmentak 700 milioi euro inguru murriztu daitezkeela, BPGa % 0,33 jaitsita, gutxi gorabehera. Salmenten murrizketa % 22-27koa izango litzateke eraginpeko produktuetan.

Sektoreka, euskal sektore siderurgikoak bere esportazioen % 13 (261 milioi euro guztira) bideratzen du AEBra, eta % 50eko muga-zerga ezartzeak "euskal enpresak lehiakortasunaren ia erabateko galera-egoeran jartzen ditu".

Fabrikazio aurreratuak (makina-erreminta) 272 milioi esportatzen ditu AEBra, sektoreko esportazio guztien % 15. Eremu horretan, azken produktuak % 15eko muga-zerga badu ere, osagai askok % 50eko zerga dute, eta horrek eragina du leihakortasunean.

Euskal automobilgintzaren egoera ere aztertuko da mahai berezi batean. Izan ere, AEBetarako zuzeneko salmentak % 3 baino ez badira ere, zeharkako esposizio handia du, Frantziako eta Alemaniako hornidura-kateetan integratuta dagoelako, horiek baitira Estatu Batuetarako ibilgailuen esportatzaile europar nagusiak. Halaber, Jauregik nabarmendu duenez, ibilgailu elektrikorako trantsizioak, erregulazio-presioek eta eskariaren dezelerazioak Europako automobilgintza "ahultzeak", are zaurgarriago egiten du sektorea. 

Datorren astelehenean Miñaoko Parke Teknologikoan (Araba) egingo den lehen bilera siderurgiaren mahaiarena izango da. Hurrengoak automobilgintzari eta makina-erremintari eskainitakoak izango dira, biak Bilbon, irailaren 22an eta 29an, hurrenez hurren.



Eusko Jaurlaritza Industria Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Automobilgintza Metalgintza Ekonomia

