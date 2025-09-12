Lan-gatazka
Gasteizko lorezainen greba "ahalik eta lasterren" amaitzea espero du Etxebarriak

GASTEIZKO ALKATEA
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Maider Etxebarria Gasteizko alkatea "baikor" agertu da lorezainen grebaren amaieraren inguruan, "ahalik eta lasterren" amaitzea espero baitu.

Lan gatazkak Ekonomia Gasteiz Maider Etxebarria

