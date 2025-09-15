Abian da siderurgiako mahai sektoriala, muga-zergen eraginaren diagnosi partekatua egin eta laguntza-bideak aztertzea xede dituela
Mahaiaren lehen bileran, Mikel Jauregi sailburuak sektore siderurgikoarekiko erakundeen konpromisoa nabarmendu du. Azaldu duenez, sektore horrek nazioarteko merkataritzarekiko esposizio handia du, eta funtsezkoa da Euskadiko egitura esportatzailean, eta Trumpek ezarritako % 50eko muga-zergek sektorearen lehiakortasuna kolokan jarri dute.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Zuhurtzia eta itxaropena Balenciaga ontziolaren erosketaren aurrean
Zumaiako ontziola itxieratik salbatzear egon liteke Arabiar Emirerri Batuetako talde batek erosteko interesa agertu ostean. Albiste horren aurrean, Enpresa Batzordea eta Eusko Jaurlaritzako Industria sailburua baikor agertu dira. Hala ere, tentuz ibiltzeko eskatu dute, erosketa oraindik ez baitago itxita. Zumaian ere poza eta esperantza zabaldu ditu berriak.
Epaileak Balenciaga ontziola erosteko baimena eman die Abu Dhabi Ports eta Premier Marine enpresei
Eragiketa gauzatzen bada, 2024tik indarrean dagoen hartzekodunen konkurtsoari amaiera eman ahal izango dio Zumaiako enpresak.
Gasteizko lorezainen greba "ahalik eta lasterren" amaitzea espero du Etxebarriak
Maider Etxebarria Gasteizko alkatea "baikor" agertu da lorezainen grebaren amaieraren inguruan, "ahalik eta lasterren" amaitzea espero baitu.
Euskadira iritsiko den zenbatekoa jakin zain, Eusko Jaurlaritzak txalotu egin du elektrifikazioan aurreikusitako inbertsioa
Mikel Jauregi Industria sailburua pozik agertu da Rajoyren garaian ezarritako inbertsio-mugak ezabatzeko formulak aurkitu dituelako Espainiako Gobernuak, eta, aldi berean, positibotzat jo du inbertsio-hazkundea neurri handi batean industriari zuzenduta egotea. Datorren astean aldebiko bilera bat egingo dute bi administrazioek, proposamenaren xehetasunak zehazteko.
Espainiako Gobernuak 13.590 milioiko inbertsioa proposatu du sare elektrikoan 2030era arte, % 65 gehiago
Proposamenaren arabera, 14 aldiz handiagoa izango da kontsumitzaile berrientzako garraio-sarerako sarbidea, 27,7 gigawattera arte (GW), eta garrantzi berezia izango dute industriak (9 GW), hidrogeno berdeak (13,1 GW) eta datu-zentroek (3,8 GW). Sorreran, 150 GW fotovoltaiko, 60 GW eoliko eta 100 GW biltegiratze baino gehiagoko eskaerak erregistratu dira.
Gasteizko lorazainek 5.000 sinadura aurkeztu dituzte gatazka konpontzeko bidean Udalaren "benetako inplikazioa" eskatzeko
Martxotik greban dauden Enviser enpresako enpresa batzordeak 5.098 sinadura eraman ditu gaur San Martingo udal bulegoetara. Gasteizko Udalaren inplikazio handiagoa eskatu dute langileek, eta herritarrengandik jaso duten babesa eskertu dute.
KPIa hamarren bat hazi da Euskadin, % 2,8raino, eta bi hamarren jaitsi Nafarroan, % 2,5eraino
Urte arteko tasan, ordea, bi hamarren jaitsi da prezioen indize orokorra Euskadin abuztuan.
Sabadelleko kontseiluaren arabera, BBVAren eskaintza ez da nahikoa, eta ez onartzeko gomendatu die akziodunei
Horren ustez, akzioak erosteko eskaintza "oldarkorra" da, "ez du bankuaren akzioen berezko balioa behar bezala jasotzen", eta Sabadellen proiektua "nabarmen gutxiesten du".
Merkatuek esperotakoa betez, % 2an mantendu ditu EBZk interes-tasak
Europako Banku Zentralak berretsi du inflazioa % 2ko helburuan egonkortzeko "erabakia" duela epe ertainera, eta, horretarako, tasak finkatzeko orduan, datuen araberako ikuspegia "bileraz bilera" aplikatuko dela.