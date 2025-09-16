Etxebizitza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Jaurlaritzak eta banku-erakundeek gazteentzako lehen etxebizitza eskuratzeko abalen programa jarri dute abian

Kutxabankekin, Laboral Kutxarekin eta Abancarekin ekin zaio programari, oraingoz lankidetza-hitzarmena sinatu dutenekin; baina, zabalik da erakunde gehiagok bat egin ahal izango dutela aurreikusten da. Finantzatu beharreko etxebizitzen erosketa-prezioa ezin izango da 340.000 eurotik gorakoa izan.

SAN SEBASTIÁN, 01/09/2025.- Vista de una vivienda en construcción en San Sebastián este lunes, en el que se ha publicado el informe sobre el mercado de la vivienda que ha presentado este lunes el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Gipuzkoa. El precio medio por metro cuadrado de la vivienda en San Sebastián ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo histórico el segundo trimestre de este año al situarse en 5.869 euros, lo que supone un incremento del 0,8 % respecto al trimestre anterior y del 5,7 % interanual. EFE/Javier Etxezarreta
Eraikuntza.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak astelehen honetan jarri du abian Euskadin ohiko lehen etxebizitza eskuratzeko gazteen emantzipazioa erraztuko duen programa

Kutxabankekin, Laboral Kutxarekin eta Abancarekin ekin zaio programari, oraingoz lankidetza-hitzarmena sinatu dutenekin; baina, zabalik da erakunde gehiagok bat egin ahal izango dutela aurreikusten da.

Eskaerak finantza-erakunde horien sukurtsaletan edo haien komunikazio-kanaletan egin daitezke, Eusko Jaurlaritzak ohar baten bidez jakinarazi duenez.

Baldintzak

Laguntza jaso ahal izateko, eskatzaileek hainbat baldintza bete beharko dituzte.  18 eta 39 urte bitartekoek jaso ahal izango dituzte abalak, baldin eta gutxienez azken bost urteetatik bitan Euskadin bizi izan badira eta, eskatzailea lagun bat bada, ezin dute urtean 50.400 euroko diru-sarrerak gainditu, eta bi lagun izanez gero, 86.400. 

Ezin izango dute programarekin bat egin aurretik beste etxebizitza baten jabe direnek, salbuespenak salbuespen. Esaterako, salbuetsita egongo dira herentzia bidez etxebizitza baten zati baten jabe direnak, etxebizitza horretan bizi ezin duten banandu edo dibortziatuak edo sasi-etxebizitza baten jabeak.

Halaber, nahitaezkoa izango da eskatzaileen ohiko etxebizitza izatea, gutxienez abala indarrean dagoen bitartean; edo beste era batera esanda, ezingo da alokatu, eta mailegua ezin izango da lokalak erosteko erabili.

Abalaren estaldura

Abalak tasazioaren eta salerosketaren arteko gutxieneko balioaren % 80tik % 100era arte ordaintzera balioko du. Finantza-erakundeek edo bankuek emandako hipotekek normalean estaltzen ez duten % 20ko zatia, alegia. Euskadin kokatutako etxebizitzak (berriak edo bigarren eskukoak) gehienez 340.000 euroko prezioa izan beharko du, halabeharrez.

Gehieneko prezio hori ezartzeko orduan, Eusko Jaurlaritza Euskadiko Higiezinen Erregistro Estatistikako 2024ko datuak erabili ditu, etxebizitzen kopuruari eta batez besteko prezioari buruzko informazioan oinarrituta.

Etxebizitza Gazteak Eusko Jaurlaritza Hipotekak Ekonomia

Ekonomiari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Abian da siderurgiako mahai sektoriala, muga-zergen eraginaren diagnosi partekatua egin eta laguntza-bideak aztertzea xede dituela

Mahaiaren lehen bileran, Mikel Jauregi sailburuak sektore siderurgikoarekiko erakundeen konpromisoa nabarmendu du. Azaldu duenez, sektore horrek nazioarteko merkataritzarekiko esposizio handia du, eta funtsezkoa da Euskadiko egitura esportatzailean, eta Trumpek ezarritako % 50eko muga-zergek sektorearen lehiakortasuna kolokan jarri dute. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskadira iritsiko den zenbatekoa jakin zain, Eusko Jaurlaritzak txalotu egin du elektrifikazioan aurreikusitako inbertsioa

Mikel Jauregi Industria sailburua pozik agertu da Rajoyren garaian ezarritako inbertsio-mugak ezabatzeko formulak aurkitu dituelako Espainiako Gobernuak, eta, aldi berean, positibotzat jo du inbertsio-hazkundea neurri handi batean industriari zuzenduta egotea. Datorren astean aldebiko bilera bat egingo dute bi administrazioek, proposamenaren xehetasunak zehazteko. 

Gehiago kargatu