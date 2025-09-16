Eusko Jaurlaritzak eta banku-erakundeek gazteentzako lehen etxebizitza eskuratzeko abalen programa jarri dute abian
Kutxabankekin, Laboral Kutxarekin eta Abancarekin ekin zaio programari, oraingoz lankidetza-hitzarmena sinatu dutenekin; baina, zabalik da erakunde gehiagok bat egin ahal izango dutela aurreikusten da. Finantzatu beharreko etxebizitzen erosketa-prezioa ezin izango da 340.000 eurotik gorakoa izan.
Eusko Jaurlaritzak astelehen honetan jarri du abian Euskadin ohiko lehen etxebizitza eskuratzeko gazteen emantzipazioa erraztuko duen programa.
Eskaerak finantza-erakunde horien sukurtsaletan edo haien komunikazio-kanaletan egin daitezke, Eusko Jaurlaritzak ohar baten bidez jakinarazi duenez.
Baldintzak
Laguntza jaso ahal izateko, eskatzaileek hainbat baldintza bete beharko dituzte. 18 eta 39 urte bitartekoek jaso ahal izango dituzte abalak, baldin eta gutxienez azken bost urteetatik bitan Euskadin bizi izan badira eta, eskatzailea lagun bat bada, ezin dute urtean 50.400 euroko diru-sarrerak gainditu, eta bi lagun izanez gero, 86.400.
Ezin izango dute programarekin bat egin aurretik beste etxebizitza baten jabe direnek, salbuespenak salbuespen. Esaterako, salbuetsita egongo dira herentzia bidez etxebizitza baten zati baten jabe direnak, etxebizitza horretan bizi ezin duten banandu edo dibortziatuak edo sasi-etxebizitza baten jabeak.
Halaber, nahitaezkoa izango da eskatzaileen ohiko etxebizitza izatea, gutxienez abala indarrean dagoen bitartean; edo beste era batera esanda, ezingo da alokatu, eta mailegua ezin izango da lokalak erosteko erabili.
Abalaren estaldura
Abalak tasazioaren eta salerosketaren arteko gutxieneko balioaren % 80tik % 100era arte ordaintzera balioko du. Finantza-erakundeek edo bankuek emandako hipotekek normalean estaltzen ez duten % 20ko zatia, alegia. Euskadin kokatutako etxebizitzak (berriak edo bigarren eskukoak) gehienez 340.000 euroko prezioa izan beharko du, halabeharrez.
Gehieneko prezio hori ezartzeko orduan, Eusko Jaurlaritza Euskadiko Higiezinen Erregistro Estatistikako 2024ko datuak erabili ditu, etxebizitzen kopuruari eta batez besteko prezioari buruzko informazioan oinarrituta.
Albiste izango dira: Ustelkeriaren aurkako txostena Nafarroan, sare elektrikoari buruzko bilera Madrilen eta Venezuelako ontzi bati erasoa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Euskal gehiengo sindikalak pentsiodunen mobilizazioarekin bat egin du Herri Ekimen Legegilea izapidetzea eskatzeko
ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxalde ere mobilizatuko dira irailaren 20an EAJri eta PSE-EEri beren jarrera "zuzentzeko" eta gutxieneko pentsioa gutxieneko soldatarekin parekatzeko ekimena izapidetzea eskatzeko.
Euskadiko inbertsio elektrikoa aztertzeko bilera du astearte honetan Jauregik Espainiako Energia idazkariarekin
Joan Groizard Energiaren Estatu idazkariarekin batzartuko da Jauregi, 2025-2030 aldirako elektrizitatea garraiatzeko sarea planifikatzeko proposamenaren barruan sare elektrikoetan egingo den inbertsioari buruz eta horrek Euskadin izango duen eraginaz mintzatzeko.
Abian da siderurgiako mahai sektoriala, muga-zergen eraginaren diagnosi partekatua egin eta laguntza-bideak aztertzea xede dituela
Mahaiaren lehen bileran, Mikel Jauregi sailburuak sektore siderurgikoarekiko erakundeen konpromisoa nabarmendu du. Azaldu duenez, sektore horrek nazioarteko merkataritzarekiko esposizio handia du, eta funtsezkoa da Euskadiko egitura esportatzailean, eta Trumpek ezarritako % 50eko muga-zergek sektorearen lehiakortasuna kolokan jarri dute.
Zuhurtzia eta itxaropena Balenciaga ontziolaren erosketaren aurrean
Zumaiako ontziola itxieratik salbatzear egon liteke Arabiar Emirerri Batuetako talde batek erosteko interesa agertu ostean. Albiste horren aurrean, Enpresa Batzordea eta Eusko Jaurlaritzako Industria sailburua baikor agertu dira. Hala ere, tentuz ibiltzeko eskatu dute, erosketa oraindik ez baitago itxita. Zumaian ere poza eta esperantza zabaldu ditu berriak.
Epaileak Balenciaga ontziola erosteko baimena eman die Abu Dhabi Ports eta Premier Marine enpresei
Eragiketa gauzatzen bada, 2024tik indarrean dagoen hartzekodunen konkurtsoari amaiera eman ahal izango dio Zumaiako enpresak.
Gasteizko lorezainen greba "ahalik eta lasterren" amaitzea espero du Etxebarriak
Maider Etxebarria Gasteizko alkatea "baikor" agertu da lorezainen grebaren amaieraren inguruan, "ahalik eta lasterren" amaitzea espero baitu.
Euskadira iritsiko den zenbatekoa jakin zain, Eusko Jaurlaritzak txalotu egin du elektrifikazioan aurreikusitako inbertsioa
Mikel Jauregi Industria sailburua pozik agertu da Rajoyren garaian ezarritako inbertsio-mugak ezabatzeko formulak aurkitu dituelako Espainiako Gobernuak, eta, aldi berean, positibotzat jo du inbertsio-hazkundea neurri handi batean industriari zuzenduta egotea. Datorren astean aldebiko bilera bat egingo dute bi administrazioek, proposamenaren xehetasunak zehazteko.
Espainiako Gobernuak 13.590 milioiko inbertsioa proposatu du sare elektrikoan 2030era arte, % 65 gehiago
Proposamenaren arabera, 14 aldiz handiagoa izango da kontsumitzaile berrientzako garraio-sarerako sarbidea, 27,7 gigawattera arte (GW), eta garrantzi berezia izango dute industriak (9 GW), hidrogeno berdeak (13,1 GW) eta datu-zentroek (3,8 GW). Sorreran, 150 GW fotovoltaiko, 60 GW eoliko eta 100 GW biltegiratze baino gehiagoko eskaerak erregistratu dira.