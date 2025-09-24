Fabrikazio aurreratuko 32 euskal enpresa EMO Hannoverren dira, azken berrikuntzak aurkezteko
Makina-erramintak zita oso garrantzitsua du egunotan Hannoverko EMO azokan. Ekonomiak bizi duen ezegonkortasun egoera honetan inoiz baino beharrezkoagoa da munduaren erakusleihoan egoteam eta merkatu berriak jorratzea. Asmo horrekin joan dira, Jaurlaritzak babestuta, EAEko 32 enpresa.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Erosketa-saskia % 2,5 garestitu da iaztik
Aukeratutako supermerkatuaren arabera, Estatuko batez besteko aurrezpena erosketa-saskian 1.132 eurokoa izan daiteke aurten, iaz baino % 11 gutxiago.
LABen ustez "udazken gorria" datorkio patronalari, EAErako LGS propioa negoziatzea onartu ezean
Igor Arroyo LABen koordinatzaile nagusiak adierazi duenez, patronalak 1.500 euro gordineko langilearteko soldata ezartzeko proposamena "blokeatzen" jarraitzen badu, sindikatuak "gatazkak sortuko ditu, mahaiz mahai, diru-sarrera horien azpitik dauden sektore guztietan". Imanol Pradales lehendakariari ere dei egin dio, eta Confebaski "presioa" egiteko eskatu dio, negoziazio mahaian "eser dadin". Eusko Jaurlaritzak "horretarako baliabideak" dituela gaineratu du.
Espainiako Gobernuak ez du onartu aireportuen kudeaketa osoa Euskadira transferitzea
Diario Vasco egunkariak argitaratu duenez, Eusko Jaurlaritzak erabaki estrategikoetan iritzia eman ahal izatea proposatu du Espainiako Gobernuak, baina osorik eskualdatzea baztertu du, Estatuaren eskumen esklusiboa delako.
Azkoitiko Juaristi eta Aitek enpresetako langileek bizi duten "egoera jasanezina" salatu dute
Orain urtebete inguru lehertu zen lan-gatazkaren berri emateko, agerraldia egin dute bi enpresetako langileek. Uste dute zuzendaritzak "ezkutuko itxiera plan bat" duela. 130 lanpostu eta hainbat familia "arriskuan" daudela salatu dute.
Lodosako Karey Solanok konkurtsoa egingo du, eta lantegia itxi eta 36 beharginak kaleratuko ditu
Langile gehienak oso aspaldi hasi ziren lanean, eta batez beste 50 urtetik gorakoak dira. CCOOk salatu du oraindik ez dutela abuztuko nomina jaso.
Ostiralean sei hilabete beteko dira Gasteizko lorezainek grebari ekin ziotenetik, eta manifestazioa deitu dute egun horretarako
Gaur goizean Gasteizen egindako prentsaurreko batean, Enviser enpresako langileek "borrokarekin jarraitzeko" asmoa agertu dute, "soldata duinak lortu arte". Gainera, langileak akordiorako prest agertu dira, baina hori lortzeko "Gasteizko Udalaren benetako inplikazioa" beharrezkoa dela uste dute.
Zeintzuk dira BBVAren eskaintza berriaren gakoak?
Josu Ferreiro EHUko irakasleak Radio Euskadin egin duen elkarrizketa batean adierazi duenez, erakundeak Kataluniako bankuko akziodunen zati handi batek eskatzen zuenera egokitu du bere proposamena, lehen eskaintzari uko egin baitzioten, nahikoa ez zelakoan. Ferreirok zehaztu duenez, BBVAk ez du eskudirutan ordainduko, akzio propioetan baizik, eta horrek abantaila fiskala dakarkie akziodunei, zergak gutxiago ordaintzea dakarrelako. Mugimendu horrekin, Carlos Torres Vila buru duen bankuak Sabadellen akzioen merkatuko balioa berdindu du, eta horrek opak aurrera egiteko aukerak areagotu ditu, nahiz eta BBVAri berari kostu handiagoa ekarri. Hobekuntza berri bat egon litekeen galdetuta, ekonomialariak uste du zaila dela: "BBVAk argudiatu zuen Sabadellen akzioak gainbaloratuta zeudela. Orain, alde hori desagertu egin da. Beste eskaintza bat baztertu beharko litzateke, hau izango litzateke azkena", adierazi du. Elkarrizketa Boulevard saioan entzun daiteke, GUAUn, 02:50: 00etatik aurrera (jatorrizkoa, gaztelaniaz).
2026an jarriko da martxan Petronorren eta OCO Technologyren agregakin sintetikoen planta, Bilboko Portuan
Proiektua 2024an hasi zen eraikitzen, eta Europa kontinentalean agregakin sintetikoak fabrikatuko dituen lehen lantegi industriala izango da. Agregakin horiek CO2 gasa harrapatzen dute, bai ekoizpen prozesuan zehar, baita horien bizitza baliagarrian ere.
BBVAk % 10 igo du Sabadell bankua eskuratzeko eskaintza
Carlos Torres BBVAren presidenteak azpimarratu duenez, hobekuntza eginda "aparteko eskaintza" jarri dute Banco Sabadellen akziodunen esku, "balorazio eta prezio historikoarekin, eta bi bankuen batasunarekin sortutako aukera apartan parte hartzeko aukerarekin". Sabadellek, bere aldetik, erantzun du azken eskaintza "jatorrizkoa baino okerragoa" dela.