Erosketa-saskia % 2,5 garestitu da iaztik

Aukeratutako supermerkatuaren arabera, Estatuko batez besteko aurrezpena erosketa-saskian 1.132 eurokoa izan daiteke aurten, iaz baino % 11 gutxiago.

DLS BERRIAK erosketa orga - 2
Argazkia: EITB MEDIA
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Azken urte honetan, Kontsumitzaileen Antolakundeak (OCU) aztertzen dituen oinarrizko erosketa-saskiko produktuen hamarretik seik prezioa igo dute, bereziki elikagai freskoek, % 6,7 garestitu baitira.

OCUk supermerkatuei buruzko urteko azterketaren ondorio nagusiak aurkeztu ditu asteazken honetan. 700 establezimendu baino gehiago bisitatu dituzte, eta 241 elikagaiez betetako saski baten 106.320 prezio jaso dituzte.

Aukeratutako supermerkatuaren arabera, erosketa-saskiko batez besteko aurrezkia 1.132 eurokoa izan daiteke aurten, iaz baino % 11 gutxiago.

Ileana Izverniceanu erakundeko bozeramaileak nabarmendu du produktu freskoen prezioak gora egin duela batez ere; izan ere, horien artean, frutak eta barazkiak % 8,2 garestitu dira, arrainak % 3,4 eta haragiak % 7.

Arrautzak % 105 igo dira 2021etik

Era berean, produktu horien kostuaren igoera areagotu egiten da 2021ean prezioa kontuan hartzen bada, orduan hasi baitzen "inflazio espirala". Adibidez, M arrautzen prezioa % 105 igo da denbora-tarte hori aztertuz gero.

Gehien garestitu diren produktuen artean dago, txokolate esnearekin (+% 29) eta txahalarekin eta orratz-xerrekin (+% 22) batera.

Bestalde, aurreko urtearekin alderatuta, honako elikagaien prezioa gehien jaitsi da: esne kondentsatua (-% 10), izokin xerrak (-% 11), brick-eko laranja zukua (-% 24), azukrea (-% 26) eta oliba olio leuna (-% 53).

Azken kasu horretan, oliba-olio leunaren prezioa jaitsi bada ere, kostua handia da oraindik, azken urteetan izandako igoerak direla eta. Hala, 2021arekin alderatuta, % 57 garestiagoa da.

Ikerketaren arabera, freskoak gehien garestitu diren Espainiako supermerkatuen katea Aldi izan da, ia % 12; ondoren, Hipercor, Ahorramas, Supercor, Froiz, Gadis eta BM Urban, % 9ko igoerarekin edo handiagoekin.

Freskoentzako igoerarik moderatuena Supeco da, Carrefour taldearen konpainia.

 

