Etxebizitzen salerosketa moteldu da Euskadin, uztailean % 12,3 igota
2024ko uztailean, etxebizitzaren salerosketa-kopuruak % 29,2 egin zuen gora. Bestalde, hipoteken sinadurek goranzko joerari eutsi diote, % 25,7arekin.
Etxebizitzen salerosketaren igoera moteldu egin da Euskadin aurtengo uztailean, % 12,3 hazita (2.243 salerosketa). Igoera hori 2024ko uztailean izandakoa baino askoz txikiagoa izan da, orduan % 29,2 igo baitzen.
Uztailean 7.818 finka saldu ziren Euskadin; horietatik 792 landa-finkak ziren eta 7.026 hiri-finkak. Azken horietatik, 3.693 etxebizitzak ziren, 87 orubeak eta 3.246 bestelako hiri-finkak, hala nola, bulegoak, garajeak eta trastelekuak, INE Estatistikako Institutu Nazionalak ostegun honetan zabaldu dituen datuen arabera.
Operazio guzti horietatik, 2.243 salerosketak izan ziren, 837 herentziak, 37 dohaintzak, 10 trukeak, eta gainerakoa (566), beste mota batekoak.
Saldutako etxebizitza gehienak (1.961) merkatu librekoak ziren, eta 282 etxebizitza babestuak. Bigarren eskuko etxebizitzen salmenta ere nagusi izan da (1.800), 443 berrien aldean.
Lurraldeei erreparatuta, Bizkaia izan zen etxebizitzen salerosketaren buru 1.050 eragiketarekin, ondoren Gipuzkoa 758rekin eta azkenik Araba 435ekin.
Hipotekak
Etxebizitzen gaineko hipoteken sinadurari dagokionez, Euskadin uztailean hazkunde handia izan zen, % 25,7koa. Hortaz, iazko irailean hasitako goranzko joera sendotu da, eta etenik gabe mantendu da hilabete guztietan, 2025eko apirilean izan ezik.
INEko datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan 2.209 hipoteka sinatu ziren uztailean, 401,9 milioi euroko mailegu-kapitalarekin, horietatik 1.202 Bizkaian, 662 Gipuzkoan eta 345 Araban.
