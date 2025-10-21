ADMINISTRAZIOA
Jaurlaritzak gogoratu du soldata publikoen igoera erabakitzea Madrilen esku dagoela

ELA eta LAB sindikatuek elkarretaratzea egin dute, goizean, Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusiaren atarian, besteak beste, langile publikoen lan-baldintzak hemen erabaki daitezela aldarrikatzeko. 

ELA PROTESTA GASTEIZ
ELAren protesta, gaur, Gasteizen. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

"Estatuak markatzen du muga eta legez ezinezkoa da horren gainetik (igoera) ezartzea”. Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren eledunak esan du hori, langile publikoen soldata igoeraz galdetu diotenean. "Urteroko galdera da eta urtero erantzuten dugu berdina: Jaurlaritzaren irizpidea da Madrilek ezartzen duen baremoaren topea aplikatzea", azaldu du. 

Gobernu Bileraren ondoren egin duen agerraldian hitz du Ubarretxenak, gaur egin den Funtzio Publikoaren Mahai Orokorraren bileraren ostean, ELAk eta LABek egindako kritiken harira. Bi sindikatuok salatu dute Jaurlaritzak, beste behin, ez duela borondaterik erakutsi bere menpeko 150.000 langile publikoen lan-baldintzak hemen erabakitzeko. 

Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburua ere badenak nabarmendu du oraindik ez dakitela zein izango den Espainiako Gobernuak aurten ezarriko duen igoera. Halaber, esan du lan-baldintzen inguruko eztabaida horretarako martxan diren negoziazio-mahaietan egin behar dela. 

ELAk eta LABek elkarretaratzea egin dute, goizean, Jaurlaritzak Gasteizen duen egoitza nagusiaren atarian, Funtzio Publikoaren Mahai Orokorraren bilera dela eta. Bi sindikatuok oso kritiko agertu dira, euren hitzetan, Gasteizko exekutiboak ez duelako keinurik erakutsi, langile publikoen baldintzak EAEn erabakitzeko. 

Ela Sindikatua Eusko Jaurlaritza Soldatak Gasteiz Ekonomia

