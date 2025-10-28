Iberdrolak 5.307 milioi euro irabazi ditu irailera arte, iaz baino % 3 gutxiago aurretiko gainbalioagatik
Urteko lehen bederatzi hilabeteetan % 4 handitu ditu inbertsioak, 8.964 milioi euroraino. Horietatik % 60 baino gehiago Erresuma Batuan eta AEBn egin dira eta horien % 55 sareen negoziora bideratu dira. Iberdrolak gutxienez 0,25 euroko dibidendu "errekorra" proposatuko du akzioko, 2024ko lehen bederatzi hilabeteetan baino % 8,2 gehiago, alegia.
Iberdrolak 5.307 milioi euroko mozkin garbia izan du irailera arte, 2024ko aldi berean baino % 3 gutxiago. Orduan, gainbalioak kontabilizatu zituen, bere aktiboen zati bat Mexikon desinbertitzeagatik, eta joan den uztailaren amaieran iragarritako gainerakoen salmenta osatzeko zain zegoen.
Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari astearte honetan jakinarazi dizkion emaitzen arabera, konpainiak 12.438 milioiko ustiapen edo ebitda irabazi gordinak izan ditu, duela urtebeteko epe berean baino % 6,3 gutxiago, eta 33.863 milioiko diru-sarrerak izan ditu, % 2,3 gehiago.
Enpresak azaldu duenez, 2024ko lehen hiruhilekoan sorkuntza termikoko aktiboen desinbertsioagatiko gainbalioa eta 2025eko hirugarren hiruhilekoan Erresuma Batuan kontagailu adimendunen salmentaren ekarpena alde batera uzten badira, eta Erresuma Batuan "kapital allowancearen" inpaktua doituta, mozkin garbi doitua % 16,6 hazi da, eta ebitda doitua % 4,4 handitu da.
Inbertsioei dagokienez, urteko lehen bederatzi hilabeteetan % 4 handitu dira, 8.964 milioi euroraino, eta horietatik % 60 baino gehiago Erresuma Batuan eta Estatu Batuetan egin dira, eta % 55 sareen negoziora bideratu dira.
Horrela, enpresak 4.904 milioi euro bideratu ditu sareetako inbertsioetara, hau da, % 12ko igoera urteko lehen bederatzi hilabeteetan, aurreko aldi berarekin alderatuta. Horri esker, sare elektrikoen oinarria 49.300 milioira iritsi da, aurreko urteko aldi berean baino % 12 gehiago.
Gainera, enpresak 3.442 milioi euro inbertitu ditu sorkuntzaren eta bezeroen arloan.
Bestalde, konpainiak jakinarazi du bere zor garbia 3.200 milioi eurotan murriztu duela, 48 500 milioi euro ingurura iritsi arte, aktiboak eta aliantzak txandakatzeko duen politikari esker.
Enpresak ohar batean adierazi duenez, dagoeneko 160.000 milioi euro baino gehiago ditu aktiboetan, eta 115.000 milioi euro inguruko kapitalizazioa du. Horrek Europako lehen utility gisa kokatzen du, eta munduko bi handienetako bat da burtsako balioari dagokionez.
Dibidenduaren banaketa
Emaitza horiekin, Iberdrolak akzio bakoitzeko gutxienez 0,25 euroko dibidendu "errekorra" proposatuko du. Horrek esan nahi du % 8,2ko igoera izan dela 2024ko lehen bederatzi hilabeteekin alderatuta.
Dibidendu horri osagarria gehituko zaio, zeina hurrengo Akziodunen Batzar Nagusian onartu beharko den eta 2026ko hirugarren hiruhilekoan ordainduko den.
Iberdrolak 5.000 milioi euroko kapital handitze bizkorra egin zuen uztailean, AEBetan sare elektrikoetan inbertitzeko aukera berriei ekiteko. AEBetako eta Erresuma Batuko tarifa-esparru berrietan oinarrituta.
Horrela, ekitaldi osorako 6.600 milioi euroko mozkina aurreikusten da. Emaitza garbia 6.200 milioi eurotik gorakoa izango da, Estatu Batuetako sareen iraganeko kostuengatik kobratutako 389 milioi euroak kontuan hartu gabe.
