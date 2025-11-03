50 udalerritatik igaroko diren 163 kilometro hodi aurreikusten ditu Euskadiko hidrogeno-korridoreak
Euskadiko sarea bi zatitan banatuko da. Enagasek diseinatutako proiektuaren arabera, lanak 2028an hasi eta 2030ean amaituko dira eta 400 milioi euroko inbertsioa eskatuko dute.
Euskal Autonomia Erkidegorako Enagasek proiektatu duen hidrogeno-korridorea 50 udalerritatik igaroko da eta 163 kilometroko hoditeria aurreikusten du. Egitasmoak bi zati izango ditu eta 400 milioi euroko inbertsioa eskatzen du. Obrak 2028an hasi eta 2030ean amaitzea aurreikusten da.
Espainiako gas bideen sarea kudeatzen duen konpainiak Euskadiko Hidrogeno Azpiegituren Sare Tronkala izeneko proiektuaren berri eman du astelehen honetan Santurtzin, eta bertan izan dira Imanol Pradales lehendakaria, Mikel Jauregi Industria sailburua, Joan Groizard Energiaren Estatu idazkaria, Antonio Aiz Bilboko Portuko Agintaritzaren zuzendari nagusia eta Arturo Gonzalo Aizpiri Enagasen kontseilari delegatua.
Hidrogenoaren Espainiako sareak, oro har, 2.600 kilometro izango ditu, eta 13 autonomia-erkidegotik igaroko da. Halaber, Portugalekin eta Frantziarekin lotzeko asmoa dago, Europar Batasuneko hidrogeno berdearen lehen korridorearekin (H2med) lotuko duen urpeko azpiegitura baten bidez. % 80 baino gehiago lehendik dagoen gas-azpiegiturarekin paraleloan joango da, eta etorkizunean Euskadi eta Frantzia lotuko dituen adar bat gehitzeko asmoa dago.
Euskadiri dagokion azpiegituraren zatiak Hidrogenoaren Euskal Estrategia betetzen lagunduko du. Honek 2030erako urtean 100.000 tona hidrogeno berde eta 300 MW elektrolisi ekoiztea aurreikusten du.
Sarearen egitasmoa ezagutzera emateko Partaidetza Publikorako Plan Kontzeptuala diseinatu du, Enagasek eta horren barruan entzunaldi aktiboko prozesu bat sartu du, igarotzen den udalerrietako administrazioek eta herritarrek ekarpenak egin ditzaten. EAEn, azaroaren 18an hasiko da Muskizen, eta abenduaren 19an amaituko da. Kontsulten aldi horretan, erakundeek, enpresek, auzo-taldeek eta partikularrek azpiegitura horren diseinuari buruzko iradokizunak eta kezkak plazaratu ahal izango dituzte.
Proiektua aurkezteko ekitaldian, Imanol Pradales lehendakariak Energiaren Euskal Erakundearen (EEE) bitartez azpiegitura horren garapenean parte hartzeko Jaurlaritzaren borondatea adierazi du, eta beharrezkotzat jo du "egungo trazadura Iparraldearekin eta Nouvelle-Aquitainerekin lotzea, Irundik barrena".
Esan duenez, "proiektu egituratzailea da, lehiakortasunari, enpleguari, gizarte-kohesioari, aurrerapen teknologikoari eta iraunkortasunari dagokienez. Deskarbonizazio-eredu adimentsu batean aurrera egitea ahalbidetzen duen proiektua, gure produkzio-sarearen egungo lehiakortasuna arriskuan jarri gabe".
