Nolakoak dira eraikitzen ari diren etxebizitza berriak?
Eraikitzen diren etxebizitzetatik zenbat dira babestuak? Eta, libreak? Zenbat dira ohiko etxeibizitzak? Eta zenbat daude bizilagunik gabe? Galdera horiek eta beste batzuek EITB Dataren azken txostenean dute erantzuna.
Azken EITB Datak hainbat titular utzi ditu, azken urteetan EAEn, Nafarroan eta Espainiako Estatuan eraiki diren etxeibizitzen ezaugarrien berri zehatza izateko aukera ematen digutenak.
Etxebizitza librea
Euskadik ez du "nota ona" atera azken hamarkadan etxebizitza libreak eraikitzeko atazan. EAEn, batez beste, urtean, 3.112 etxebizitza libre eraiki ziren 2014 eta 2024 artean, 90eko hamarkadan eraikitakoak baino gutxiago.
Hala, 2022tik 2024ra bitarteko datueri erreparatuta, Euskadik 2.977 etxebizitza berri libre amaitu zituen urtero, 1991tik izandako daturik txarrena. Epe horretan, Nafarroak hobetu egin ditu 2009tik lortutako urteko batez besteko balioak, baina ez da maximora iristen, ezta 90eko hamarkadan izandako datuetara ere. Eta Espainiak hobetu egin du 2014. urteko datua, baina oso urrun ditu oraindik 2013. urtera arteko balioak.
Etxebizitza babestua
Etxebizitza babestuak ere ez du orekatzen etxebizitza librearen eraikuntzaren beherakada.
90eko hamarkadan eraiki zen babespeko etxebizitza gutxien, eta 2001-2008 eta 2009-2013 urteen artean egin zuen gora. Baina azken hamarkadan, etxebizitza babestu berriak eraiki ziren, bai Euskadin, bai Nafarroan, baita Espainiako Estatuan ere.
Azken bi urteetako datuari begiratuko diogu (2022-2024): Euskadik aurreko zortzi urteetako emaitzak hobetu ditu, urtean 1.481 etxebizitza babestu berri egin baititu. Nafarroak ez du hobekuntzarik izan, eta beheranzko joera du, 322 etxebizitza babestu egin baititu urtean, batez beste. Eta Espainiak datuak hobetu ditu, baina 2013 baino lehenagoko balioetatik oso urrun jarraitzen du.
Zenbat dira etxebizitza babestuak?
Euskadin, 90eko hamarkadan, etxebizitza babestu berrien ehunekoa % 17ra iristen zen, baina azken hamarkadan datu horrek gora egin du, % 30era arte. Eta, azken bi urteetan, urtean amaitutako etxebizitza berri guztien % 33ra iristen da.
Nafarroan, azken hamarkadan, amaitutako etxebizitza berrien % 25 babestuak izan ziren, baina azken bi urteetan, datu hori % 14raino jaitsi da. Espainian are baxuagoa da: 2022 eta 2024 bitartean amaitutako etxebizitza berrien % 12 ziren babesekoak.
10etik 9, ohiko etxebizitza
Euskal Autonomia Erkidegoan, hamar etxebizitzatik bakarra da "ohikoa ez den" etxea, oporretakoa, alokatzeko etxebizitza edo bizilagunik gabeko etxebizitza.
Ehuneko hori askoz handiagoa da Nafarroan: % 21,5 oporretarako etxebizitzak dira, aldi baterako erabilerakoak, alokairukoak edo bizilagunik gabekoak, eta Espainian, berriz, datua % 28,6ra iristen da.
Etxeak, gero eta txikiagoak
Azken urteotan erosi ditugun etxebizitzen batez besteko dimentsioa nabarmen jaitsi da Euskadin. 2007an, etxebizitzak 95,8 metro koadrokoak ziren, batez beste. Orain, aldiz, batez besteko tamaina 77,5 metro koadroraino murriztu da.
Nafarroan ere lehen baino txikiagoak dira: 2007an, etxeak 120.8 metro koadrokoak ziren, eta orain, aldiz, 95,1 metro karratuko etxeak dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Azken hamarkadan, nabarmen handitu da hipotekarako eskatzen dugun diru-kopurua: % 30 gehiago
Azken hamarkadan, etxebizitza ordaindu ahal izateko hipoteken zenbatekoak gora egin du Euskadin, Nafarroan eta Espainian. Izan ere, 2024. urtean azken hamarkadako markak hautsi ditugu.
Etxebizitzen eraikuntza gelditu den arren... Salerosketen kopurua zifra historikoetan dago EAEn eta Nafarroan
Euskadi 80ko hamarkadako erritmoan ari da eraikitzen, eta, hala ere, maximo historikoak gainditu ditu etxeen salerosketa-kopuruari dagokionez. Hori lortzeko, batez ere, bigarren eskuko etxebizitzen merkatua ari da mugitzen: saltzen diren etxeen % 85 ez dira berriak.
Alokairuak gora egin du Hego Euskal Herria: sei etxetatik batean horrela bizi dira
EITB Dataren arabera, azken hamarkadan, Euskadin, Nafarroan eta Espainian alokairuan bizi diren etxebizitzen ehunekoa sei puntu inguru igo da.
Metro koadroa duela hamar urte baino % 35 garestiagoa da gaur egun Euskadin
Albiste honen barruan aurkituko duzun mapa interaktiboan, nabigatu dezakezu bizi zaren eremu funtzionaleko metro koadroaren prezioa zein den jakiteko: Donostiak jarraitzen du ranking horren buruan, eta ondoren datoz Getxo, Donostialdea eta Mungialdea.
Kamioilariek protesta egin dute Iruñean, "Bidesariei ez" lelopean
Ehun kamioilari baino gehiago bildu dira protestan larunbat honetan Iruñean. Garraiolari nafarrak bidesariak "inposatzearen aurka" agertu dira, eta hauek eskatu dituzte: "bidezko fiskalitatea, azpiegituretan hobekuntzak, belaunaldien arteko erreleboa eta garraiolarien duintasun profesionala bermatuko duten neurri eraginkorrak".
Talgo % 9,7 igo da burtsan Sidenorrek konpainiaren % 30 erosi ondoren
Talgoren kotizazioa ordubete inguru egon da etenda ostiraleko saioan, konpainiak Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari Sidenorrek akzio-pakete hori erosi duela jakinarazi aurretik.
Sidenorren arabera, Talgok "etorkizuneko proiektu sendo batekin" ekin ahalko dio etapa berriari
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria sailburuaren esanetan, euskal partzuergoak Talgoren % 29,76 erosteko sinatutako akordioa "mugarri oso garrantzitsua" da urtea amaitu aurretik operazioa gauzatu ahal izateko. EAJk euskal industriaren aldeko apustuaren erakusgarri gisa ospatu du operazioa; EH Bilduk, berriz, albiste ontzat jo du, nahiz eta izen aldaketa eskatuko duen eta beheranzko joera hartua duen euskal ekonomiarentzat lagungarria izatea espero du.
Talgo eta Sidenor, euskal industriaren bi erraldoi
Lehenengoa erreferentea da tren-sektorean; bigarrena, berriz, liderra da siderurgian.
Sidenor buru duen partzuergoak Talgoren % 29,76ren erosketa itxi du 156 milioiren truke
Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) behin-behinean eten du Talgoren kotizazioa, Sidenorrek gidatutako partzuergoak Pegasorekin sinatutako akzioen salerosketa-kontratua sinatu ondoren. Eragiketak otsailean lortutako aurreakordioa berretsi du, eta erosketaren azken faseari ekin dio.