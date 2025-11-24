Ikerketa
Euskadi talentua eta atzerriko inbertsioak erakartzeko oso egoera onean dagoela dio Orkestrak

Lehiakortasunaren institutuko ikertzaile Mikel Gaztañagak Euskadiko Lehiakortasun Txostena 2025 txostena aurkeztu du gaur Deustuko unibertsitatean. Horretan, Euskadik dituen indarguneak eta gabeziak aipatzen dira eta, besteak beste, internazionalizazio estrategikoaren aldeko apustua egin behar dela nabarmendu du. 

BILBAO, 21/11/2025.- El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha protagonizado este viernes en Bilbao el primer encuentro del Foro Gran Vía, en el que ha compartido su visión sobre los retos y oportunidades de la economía europea. EFE/ Miguel Toña
De Guindosen esanetan euroguneko ekonomia uste baino hobeto doa eta interes-tasen maila egokia da

Europako Banku Zentraleko presidenteordearen hitzetan, Espainiako ekonomia, hazkundeari dagokionez, "ondo doa", % 3 inguruko mailarekin, gaur egun eurogunerako EBk proiektatzen duena (% 1,3 aurten) baino askoz ere maila altuagoan. Adierazi duenez, hazkunde horren atzean inmigrazioaren ondoriozko biztanleriaren hazkunde "oso garrantzitsua" dago, eta ohartarazi duenez, egungo eskaerari aurre egiteko horren beharrezkoa den "alokairuko etxebizitzaren eskaintza mugatzen ari da erregulazioa". 

