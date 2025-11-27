AZTERKETAK

Osakidetzak 2016-2017ko lan-eskaintza publikoa esleitu du, balizko filtrazioak epaitegietan artxibatu ostean

Horrela, berriro ekin zaio plazak esleitzeko prozesuari susmopean zeuden espezialitate guztietan, kirurgia plastikoan, estetikoan eta konpontzailean izan ezik; izan ere, kategoria horretan bi pertsona daude oraindik ikerketa judizialpean.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzak bertan behera utzi du 2016-2017ko Lan Eskaintza Publikoaren esleipenaren kautelazko etetea, Arabako Auzitegiak irailean artxibatu egin baitzituen azterketak ustez filtratzeagatik ikertutako 19 mediku eta oposiziogileetatik 17ren aurkako salaketak. Ikertutako birenak zabalik utzi ditu.

Justiziak dokumentuen zaintzan desleialtasun delituak eta sekretuak urratzea ikertzen zituen, 2018ko udaberrian mediku fakultatiboentzako egin ziren azterketetan opositoreei egindako azterketen ustezko filtrazioengatik.

Susmopean zeuden espezialitate medikoak 8 ziren eta ikertutako pertsonak -epaimahaietako kideak eta oposiziogileak - 19. Irailean, Probintzia Auzitegiak horietako 17ren aurkako akusazioak artxibatzea erabaki zuen, baita kirurgia plastikoko espezialitateko bi pertsonaren aurkako eginbideak irekita uztea ere.

Gaia judizializatu zenean, Osakidetzak LEP honetako hautaketa-prozesuak eten zituen kautelaz, eta, beraz, plazak oraindik ez dira esleitu. Lorea Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiaren ebazpena argitaratu dute ostegun honetan Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA), kautelazko etete hori bertan behera uzteko.

Hala, susmopean zeuden espezialitate guztietako plazak esleitzeko prozesuari berrekin zaio, kirurgia plastiko, estetiko eta konpontzailekoa izan ezik, kategoria horretan bi pertsona baitaude oraindik ikerketa judizialpean.

2016-2017ko LEP horretan 72.500 lagunek parte hartu zuten, eta ustezko irregulartasunek Jon Darpon sailburuaren dimisioa eragin zuten, eta hiru kategoriako bost azterketa errepikatzera eraman zuten Osakidetza.

lan eskaintzak Eusko Jaurlaritza Osakidetza Epaiketak Ekonomia

