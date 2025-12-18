ORDAINKETA DIGITALAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bizumen gaineko kontrol gehiago izango dira 2026an, baina profesionalei eta enpresaburuei eragingo die soilik

Zerga Agentziak ordainketa digitalei buruz jasotzen duen informazioa indartuko du 2026tik aurrera, Bizumekin egindako eragiketak barne, baina neurria jarduera ekonomikora mugatuko da eta ez du eraginik izango partikularren arteko trukeetan.

aplicacion-bizum_
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ordainketa digitalen kontrol berrien inguruan sortutako zalantzak argitu ditu Ogasunak, eta enpresaburuek eta profesionalek jasotako dirua aitortu beharko dela argitu du, partikularren arteko ordainketak alde batera utzita.

Joan den apirilean onartutako informazio-betebeharrak eguneratu ondoren etorri da azalpena. Horren bidez, Espainiako Gobernuak zerga-iruzurraren aurkako borroka indartu nahi du, finantza-digitalizazioa gero eta handiagoa den honetan. Aldaketen artean, Zerga Agentziari informazioa ematera behartuta dauden erakundeen kopurua handitzea nabarmendu dute. Izan ere, Zerga Agentzia ez da bankuen jardunera mugatuko, Espainian diharduten duten ordainketa-erakundeak eta diru elektronikoko erakundeak ere barne hartuko baititu.

Beste berritasun nagusietako bat da informazioa hilero bidaliko dela, eta ez urtean behin, eragiketen zenbatekoa edozein dela ere. Orain arte, txartel bidezko ordainketak 3.000 eurotik gorakoak zirenean jakinarazten zen soilik. Gainera, kontrola finantza-produktuen sorta zabalago batera hedatuko da, hala nola banku-kontuetara eta bankukoak ez diren kontuetara, aurrezki-kontuetara, ordainketa-kontuetara edo eperako ezarpenetara, etekinik sortu ez arren ere.

Kobrantzei dagokienez, erakundeek enpresaburuek eta profesionalek edozein motatako txartel fisiko zein birtualekin egindako eragiketa guztien berri eman beharko dute. Berrikuntza gisa, telefono mugikorraren zenbakia erabiltzen duten sistemen bidez egindako eragiketak ere sartuko dira (Bizum, esaterako) baina jarduera profesionala denean soilik, partikularren arteko ordainketak kanpo utzita.

Era berean, erreformak urtero 25.000 eurotik gorako eragiketa-bolumena duten txartelei buruzko informazioa emateko betebeharra ezartzen du, bai profesionalena, bai partikularrena. Bertan, establezimenduetako abonu, kargu, birkarga, diru-bilketa eta urteko gastua jasoko da.

Zerga Agentziaren arabera, araudia egungo finantza-errealitatera egokitzea da helburua, eta informazio zehatzagoa eta sarriagoa izatea, zerga-iruzurraren eta zerga-bilketaren eraginkortasunaren arloko erronka berriei aurre egiteko. Hileko txostenetako lehen datuak 2026ko otsailean iritsiko dira Ogasunera.

Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X